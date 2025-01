DS gaat concurrentie aan met Bentley en Rolls-Royce

Kijkt op de kalender. Nee, 1 april is een beetje te vroeg nog. Wat roept DS nu?

DS Automobiles. Een mooi automerk als je op zoek bent naar premium, maar geen zin hebt om Duits te rijden. Het merk neerzetten als een luxe Citroën moet je niet doen, want dan zetten ze de guillotine voor je klaar hoor. Sterker nog, DS heeft zelfs de ambitie het op te nemen tegen merken als Bentley en Rolls-Royce.

Dat is nogal een uitspraak! Is het stokbrood in het verkeerde keelgat geslagen? Thierry Métroz, designbaas van DS, is van mening dat het merk deze potentie daadwerkelijk heeft. Hij wil DS doen uitgroeien als het Louis Vuitton van de automobielindustrie. Die uitspraak doet hij tegenover Autocar op de beursvloer van Brussel.

Nu hebben Fransen patent op eigenwijs zijn, dus je kunt ze deze ambitie niet kwalijk nemen.

De vraag is natuurlijk of een koper van een Bentley of Rolls-Royce ooit in zijn of haar leven een DS zou overwegen. Dan moeten er op z’n minst twee dingen gebeuren. 1, veel duurdere modellen uitbrengen, 2 een kwaliteitslag maken. Begrijp ons niet verkeerd. Dat zachte alcantara op de duurdere uitvoeringen is echt top in het segment, maar natuurlijk nog niet op het niveau van een Bentley of Rolls-Royce.

In tegenstelling tot Citroën of een Peugeot, geeft Stellantis een merk als DS juist de ruimte om te experimenteren. Het gaat in eerste instantie niet om absolute verkoopaantallen. DS gaat nooit het leeuwendeel van de Stellantis-verkopen voor zijn rekening nemen. Daar is het merk ook helemaal niet voor bedacht. Het draait om kwaliteit.

En in de wereld van luxe is marge koning. Per auto kan DS meer overhouden als de verkopen eenmaal gaan lopen. Dan maken lagere verkoopaantallen helemaal niet zoveel uit, als die omzet er maar is.

Dat gezegd hebbende. Stellantis is geen suikeroom. Fiat heeft het moeilijk, Maserati heeft het moeilijk. Een kwakkelende DS Automobiles kan het concern er ook niet bijhebben. Dus hoewel DS nu de ruimte krijgt om zich te ontwikkelen is het natuurlijk wel de bedoeling dat er resultaat uitvloeit. Dus, geachte Bentley- en Rolls-Royce-koper. Doe eens gek, kies voor een DS.