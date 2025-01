DS: ”Alle Chinezen kopiëren Porsche en Tesla”

Het vernieuwde Citroën-submerk wil het anders doen dan de rest en mikt op Rolls-Royce en Bentley.

Inmiddels worden Chinese automerken behoorlijk serieus genomen in Europa. Het zijn zelfs de grootste nachtmerrie van verschillende gevestigde fabrikanten. De tijd van het schaamteloos één-op-één kopiëren, zoals geïllustreerd door de Zoyte hierboven, ligt inmiddels achter ons. Sterker nog, de rollen lijken tegenwoordig deels te zijn omgedraaid.

Dat er nog steeds veel Chinese auto’s zijn die geïnspireerd lijken door Westerse ontwerptalen, is niet te ontkennen. Neem bijvoorbeeld eens creaties van Xiaomi en probeer vooral niet aan McLaren-koplampen te denken. En zo doen alle Chinezen het, aldus de ontwerpbaas van DS, Thierry Métroz.

”Alle Chinezen kopiëren Porsche of Tesla. Uiteindelijk lijken ze allemaal op een Tesla of een Porsche. Bij DS willen we deze visie niet volgen. Wij gaan iets sterkers doen”, zegt hij tegen AutoCar.

De Louis Vuitton van de autowereld

Maar wat houdt dat ‘sterkers’ dan precies in? Nou, ga je er maar even goed voor zitten, want Métroz is behoorlijk ambitieus. ”De droom is om de Louis Vuitton van de auto-industrie te worden. (…) We zijn premium, maar ons doel is om meer te zijn dan premium. We willen proberen om in de buurt te komen van het luxegevoel”, zegt de ontwerper. Hij denkt dat DS een jaar of tien of twintig nodig heeft om een luxemerk te worden.

Hoe is DS dit allemaal van plan? ”We moeten focussen op de kwaliteit van de details”, zegt de ontwerpbaas. Da’s wat te kort door de bocht. Zeker gezien de achtergrond van DS. De platformen zullen gedeeld worden met veel minder luxe Stellantis-auto’s. Métroz erkent dat het een lastige taak gaat worden, maar ziet mogelijkheden. Zo denkt hij bijvoorbeeld aan het verlagen van de daklijnen en het verder naar achteren plaatsen van de voorruit om de proporties te wijzigen.

Luxe ín de DS

Maar de échte luxe, die moet je binnenin de auto’s ervaren. Daar moet de DS N°8 het eerste voorbeeld van zijn. Métroz zegt over de nieuwe auto: ”Het interieur is zeer luxueus. Vergeleken met de Duitse concurrenten, gaat het om de kwaliteit van de materialen en de details in het interieur. Het heeft een luxe smaak.”

Métroz loopt te zeiken over copycats uit China, maar zelf is hij ook niet vies van wat ”inspiratie opdoen”. Dat zegt hij zelf over de cabine van de N°8: ”Het is geen Duits interieur. Het is meer zoals Bentley. Het is natuurlijk niet Bentley, maar de soort van inspiratie lijkt meer op Bentley of Rolls-Royce dan op Audi of Volkswagen.” Of zou er stiekem ook afgekeken zijn bij het Chinese Hongqi?

Auto’s verkopen is niet het hoofddoel

De ontwerpmanager heeft ook goed opgelet op de perspraatjes van PR-mensen van luxe merken. In de eerste plaats wil DS een goede auto bouwen. Het aantal verkopen? Dat laat ze koud. ”We moeten auto’s verkopen, net als ieder ander merk, maar ons doel is niet om er heel vele te verkopen. We werken liever aan de positionering en het luxe gevoel van het merk’, aldus Métroz.

Dat luxegevoel wil DS over het hele gamma uitspreiden. Zo komen er nieuwe generaties van de DS 7 en DS 4. Deze nieuwe versies zullen ”dezelfde geest” hebben als de N°8. We gaan DS pas écht met Bentley en Rolls-Royce meten als er een superdeluxe DS 9 die vergelijkbaar is met de Spectre.

Foto: Zoyte SR9 gespot door @erikl