Citroën gaat Renault en Fiat achterna, brengt 2CV terug

De cirkel is rond. We gaan allemaal oude auto’s terugbrengen, dus ook de Citroën 2CV!

Nieuwe auto’s ontwikkelen? Blegh! Moeite! Weet je wat pas leuk is. Oude auto’s in een nieuw sausje gieten. En dan op een oorspronkelijk bedachte manier. Dus niet op de Ford-wijze, waarbij oude namen worden -pardon my french- verkracht in een nieuw concept.

Citroën zag natuurlijk ook wel de gigantische lading positieve reacties op de komst van de Renault 5. Dat merk heeft de melkkoe inmiddels gevonden en gaat vrolijk verder met de 4, die ook onderweg is. In Turijn doen ze hetzelfde. Fiat heeft de Grande Panda nieuw leven ingeblazen. Reacties? Cute, leuk, tof, stoer!

Nieuwe Citroën 2CV

Toen gingen ze ook bij Citroën nadenken. Wacht eens even.. wij hebben ook een gigantische historie met succesvolle modellen. En zo geschiedde. Volgens Autocar is Citroën van plan de 2CV nieuw leven in te blazen. Niet als een achterlijke moderne crossover of zo iets, maar gewoon als een compacte betaalbare hatchback.

Het hele project staat nog in de kinderschoenen. Dat betekent dat je op de korte termijn weinig hoeft te verwachten. Wat dat betreft heeft Renault een mega voorsprong met de 5 en straks de 4 en Twingo er ook nog bij. Die gaan nog even lekker genieten van het retro succes, Citroën zal over een paar jaar aanhaken met een gloednieuwe 2CV.

Hoewel Citroën designbaas Pierre Leclercq weinig los wil laten over het project, kan hij wel zeggen dat de deur voor een retro ontwerp niet volledig is dichtgeslagen. De klassieke lijnen van de Citroën 2CV in een nieuw, modern jasje kan dus zomaar werkelijkheid worden.

De verwachting is dat Citroën de nieuwe 2CV gaat ontwikkelen op het Smart Car platform van Stellantis. Andere auto’s die al reeds gebruik maken van dit platform zijn de nieuwe Fiat Grande Panda, de Opel Frontera en de C3. Kom maar door. Het nu toch ietwat saaie Citroën kan wel wat jus gebruiken.