DS onthult compleet nieuw interieur en moeilijke naamgeving

DS gaat een aantal zaken anders doen met hun nieuwste model.

Zoals we volgende maand al schreven is er een nieuw model van DS op komst. Boeiend, denk je misschien, maar het merk gaat het met dit model wel een aantal dingen anders doen. Zo krijgt dit model een compleet nieuw interieur, wat we nu alvast te zien krijgen.

Dat niet alleen: DS lanceert met dit model ook een nieuwe naamstrategie. DS had tot nu toe de meest simpele naamgeving die er is, namelijk één enkel cijfer wat correspondeert met het formaat. Net als Mazda dus.

De paarse broeken bij DS hebben nu echter wat nieuws bedacht. De nieuwkomer gaat geen DS 8 heten, maar DS N° 8. Dat is vast heel hip, maar ze maken het weer onnodig moeilijk. Waarom moesten ze zonodig een teken kiezen WAT NIET OP EEN TOETSENBORD STAAT?!

Om het nog ingewikkelder te maken wordt N° 8 gestileerd, met een ruitvorm in plaats van het °-teken. En hoe spreek je dit uit…? Volgens het persbericht overschrijdt N° de taalgrenzen. We gaan er daarom vanuit dat we dit gewoon op z’n Nederlands moeten uitspreken. DS Nummer 8 dus. Het is nog even wennen.

Enfin, genoeg over de naam. Laten we het nog even over het interieur hebben. Hier is DS echt met een blanco papier begonnen. Het dashboard vormt een plateau wat omgeven wordt door een verlicht ‘muurtje’. Ook is er een compleet nieuw vierspaaks stuur. Het geheel ziet er best chique en origineel uit. En dat past eigenlijk heel goed bij een Franse auto (we kraken niet álles af).

De buitenkant van de DS Nummer 8 kregen we al eerder te zien in gecamoufleerde vorm. Het wordt een cross-over met een sterk aflopende daklijn. Aan de range zal het in ieder geval niet liggen. De DS N° 8 krijgt de grootste range van alle Stellantis-EV’s tot nu toe, namelijk 750 km.