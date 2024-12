Herrie bij Stellantis: hoogste baas vertrekt

Een verschil van inzichten bij de top van Stellantis, Carlos Tavares pakt z’n biezen.

Stellantis heeft geen CEO meer. Klinkt gek, maar het is echt zo. Dat komt omdat dit het autoconcern dit weekend bekend heeft gemaakt dat Carlos Tavares per direct stopt als Chief Executive Officer.

Carlos Tavares en Stellantis

Het is natuurlijk niet zomaar dat Tavares er de brui aan geeft. Normaal gesproken stop je in goed overleg met een opzegtermijn van een maand of langer. Bij zo’n abrupte stop is er meer aan de hand. Dat is precies hier het geval. Tavares had andere standpunten dan het Raad van Bestuur. De CEO kon het niet eens worden met de rest en besloot zelf maar op te stappen. Voorzitter John Elkann accepteerde het ontslag van de Portugees.

Met onmiddellijke ingang is Stellantis op zoek naar een nieuwe CEO. Het autoconcern verwacht in de eerste helft van 2025 een opvolger van Carlos Tavares te hebben gevonden. Tot die tijd zal er een interim baas worden aangesteld onder het toeziend oog van John Elkann.

In een reactie bedankt Elkann de voormalige CEO voor zijn jaren van toewijding. De Portugees heeft een lange staat van dienst binnen het concern. Sinds 2014 maakt Tavares onderdeel uit van Stellantis. Eerst binnen de PSA Group, waar hij het verliesmakende bedrijf tot een winstgevende toko wist te maken. Onder zijn leiding werd GM ingelijfd met de toevoeging van Opel en Vauxhall. Sinds januari 2022 was hij de hoogste baas bij Stellantis.

Niet alle merken van Stellantis doen het lekker. Ik kan me voorstellen dat Carlos Tavares een sterke mening had over welke richting het concern moet opgaan, maar dat het Raad van Bestuur een andere mening had. Met Fiat gaat het bijvoorbeeld niet lekker. Al meerdere keren dit jaar is de productie van de 500 gestaakt. Om nog maar te zwijgen over Maserati, een andere Stellantis-merk waar het niet op rolletjes loopt. De opvolger van Tavares krijgt een zwaar pakket om alle uitdagingen binnen het concern aan te pakken.