DS brengt de legendarische SM terug

Mooie dingen maken kunnen ze wel in Frankrijk, zoals DS met deze moderne SM genaamd de Tribute.

De Fransen zijn lekker bezig! Eerst was het Renault die vriend en vijand verbaasde met de 17. Dit keer is het DS Automobiles die de interesse wekken met deze SM Tribute, een knipoog naar de legendarische Citroën SM.

Dit concept gaat vier jaar terug. In 2020 organiseerde het Franse merk DS Automobiles een competitie, waarbij ontwerpers van het merk het tegen elkaar opnamen. Het doel: kom met een nieuwe interpretatie van de SM uit de jaren zeventig. Dit was het resultaat en eindelijk is dit concept in echt te bewonderen.

Concours d’Élégance Chantilly Arts & Elegance

DS neemt de SM Tribute mee naar het Concours d’Élégance Chantilly Arts & Elegance in Frankrijk. De tuinen van Château de Chantilly zijn het decor van dit toffe event.

Voor DS is dit de tiende keer dat ze deelnemen aan het evenement. Het nadeel van dit soort concepts is dat het vaak bij concepts blijft. Niet iedereen heeft ballen zoals Hyundai, die de N Vision 74 gewoon in productie nemen.

DS SM Tribute afmetingen

De DS SM Tribute is 4,94 meter lang, 1,34 meter hoog en 1,98 meter breed. Wat je in de jaren zeventig in elk geval niet had is 22 inch joekels van velgen die op deze SM Tribute zitten.

Het interieur is eveneens opnieuw geïnterpreteerd met een knipoog naar de oorspronkelijke SM. Zoals we DS kennen, bestaande uit mooie materialen zoals ivoorkleurig leder en alcantara.

De DS SM Tribute is niet alleen op het evenement. Er is ook een klassiek exemplaar aanwezig zodat bezoekers het echte model en dit concept eens goed kunnen vergelijken. Een productie zit er helaas niet in voor het concept. Stiekem jammer natuurlijk, want dit op de openbare weg is een nekkendraaier van jewelste.