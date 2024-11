Gloedjenieuwe DS is een SUV Coupé met 750 km range

Ja, de wereld had nog een elektrische SUV (coupé) nodig.

De elektrische SUV is de Oprah Winfrey onder auto’s. Jij krijgt een elektrische SUV, en jij, en jij! De hele wereld heeft er nog niet genoeg van volgens autofabrikanten. Want op deze donderdag kom ik gewoon met de volgende voor je. Na de Hyundai IONIQ 9 is dit de DS Automobiles huppeldepup. Dat laatste is de werktitel.

De modelnaam willen de Fransen nog niet delen. Wel is het zo dat de nieuwe DS huppeldepup een SUV coupé moet voorstellen, met een aantrekkelijke actieradius door de gestroomlijnde vorm. Het merk spreekt over een actieradius tot 750 kilometer, WLTP.

DS gaat aan de SUV Coupé

De Cx-waarde van het model is 0,24. Er zijn natuurlijk tig SUV coupé’s inmiddels verkrijgbaar, DS wil zich onderscheiden met een premium sausje. Wat dit je gaat bieden? Ze hebben het over een uitzonderlijk comfortabele bestuurderspositie. Oké. Voor de achterste passagiers is deze carrosserievorm niet enorm handig ten opzichte van een traditionele SUV. Ook kun je er geen wasmachines in kwijt, maar ja. Of dat nu zo’n probleem is. Daar krijg je een betere aero en dus een betere actieradius voor in de plaats.

Het gecamoufleerde model op de foto’s dankt zijn livery aan de kleurstelling van DS E‑TENSE FE25. Dat is de Formule E-raceauto van het Franse team. Prototypes met deze kleurstelling gaan ook daadwerkelijk de openbare weg op om tests te ondergaan. Misschien kom je er eentje tegen, wie weet. Deze volgende fase van het ontwikkelingsproces start met vijftig pre-productiemodellen.

Informatie over de aandrijflijn, interieur en het exterieur is allemaal nog een geheimpje. DS belooft wel voor het einde van het jaar alles uit de doeken te doen over dit nieuwe model. We kunnen nu al niet wachten op de DS Automobiles huppeldepup.

Het is in elk geval zeker dat het om een volledig elektrisch model gaat. Voor zover bekend dus geen benzine- of dieseltorretjes onder de motorkap van dit nieuwe model.