DS wil nieuwe SM écht bouwen met Maserati-V6

De SM Tribute moet een productiemodel worden. Hoezee!

”Een productie zit er helaas niet in voor het concept. Stiekem jammer natuurlijk, want dit op de openbare weg is een nekkendraaier van jewelste”, schreven we eerder dit jaar over de DS SM Tribute. Niets wees er dan ook op dat de conceptauto ooit gepromoveerd zou worden tot productiemodel. Tot nu.

DS-ontwerper Thierry Metroz sprak met TopGear over het tot leven brengen van de SM-hommage. Volgens Metroz staan Stellantis-baas Carlos Tavares en DS-kopstuk Olivier Francois al achter het idee van een productiemodel. De auto zou dan wel in beperkte oplage gebouwd worden. Natuurlijk moet er ook geld aan verdiend worden, dus zal de DS ongeveer € 1 miljoen kosten.

Maserati-V6 in de nieuwe DS SM

De verwachting heerst dat ook de aandrijflijn van Maserati af komt. Mocht dat de bekende ‘Nettuno-V6’ zijn, dan krijgt de speciale DS een 3.0 zescilinder die 550 pk levert. Bij 3.000 tpm is er 650 Nm beschikbaar. Als er een andere motor komt, wordt het in ieder geval geen elektrisch blok. ”Wanneer je een auto van € 1 miljoen koopt, wil je geen EV”, zegt Metroz.

Een Maserati met DS-logo’s

Niet alleen de motor kan straks afkomstig zijn van Maserati. Voor de conceptauto winkelde DS al flink bij het Italiaanse concerngenoot . Zo’n beetje de hele basis van het showmodel komt van de Maserati GranTurismo af. Zelfs de voorruit wordt geleend van de GT. Wanneer er een productieversie zou komen, gebruikt deze ook de Maserati-spulletjes. De koets mag in elkaar gezet worden door een koetsbouwer.

Het concept voor de nieuwe DS SM gaat vier jaar terug. In 2020 organiseerde het Franse merk een competitie waarbij ontwerpers het tegen elkaar opnamen. Het doel: kom met een nieuwe interpretatie van de SM uit de jaren zeventig. Dit was het resultaat. De DS SM Tribute is 4,94 meter lang, 1,34 meter hoog en 1,98 meter breed. Wanneer het bestuur een besluit nemen over het wel of niet produceren van de SM is nog niet bekend. Zijn er nog meer Citroëns uit het 100-jarig bestaan van het merk in Nederland waarvan DS een nieuwe versie moet maken?