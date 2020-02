DS toont teaserbeelden van de DS 9 sedan

Het vlaggenschip van PSA maakt zeer binnenkort zijn opwachting.

Het aanbod van het premiummerk van PSA bestaat momenteel uit twee auto’s: de DS 3 en de DS 7. Dit zijn beide cross-overs, of op z’n Frans, Crossbacks. Binnenkort kunnen we ook een model met een meer traditionele carrosserievorm verwachten, namelijk een sedan. DS deelt vandaag de eerste officiële beelden.

Op onofficiële beelden hebben we al kunnen zien dat de auto de naam DS 9 zal krijgen. De auto zal feitelijk de premium versie van de Peugeot 508 worden. De DS 9 zal daarmee het vlaggenschip van PSA worden.

Op de teaserbeelden van DS zien we een kant die op de gelekte beelden juist nog niet goed te zien was. We zien de auto namelijk schuin van achteren. Wat hier vooral opvalt is de chromen strip die doorloopt vanaf de achterlichten. In de verlichting zien we het driehoekjespatroon terug, wat een kenmerkend design-element is voor DS. Dit patroon hebben we al op diverse plekken gezien in hun modellen, maar nog niet in de achterlichten.

#DSautomobiles will introduce its new creation from an iconic location on 24/02/20, and you can follow the reveal online: https://t.co/3u1n7soICF pic.twitter.com/ngQqJj8pvk — DS Automobiles (@DS_Official) February 20, 2020

Verder zien we de aanduiding E-Tense op de achterkant staan. Dit betekent dus dat we hier te maken hebben met een volledig elektrische variant van de DS 9. Uit de eerder gelekte beelden viel ook al op te maken dat er daarnaast een 1,6 liter viercilinder geleverd zal worden.

De auto zal aanstaande maandag online onthuld worden. De auto zal in het echt te bewonderen zijn op de beurs van Genève die de week daarop zijn deuren zal openen. Naast de DS 9 zal ook het doek getrokken worden van een nieuwe concept car. De Fransen kennende zal dit een zeer extravagante auto zijn.