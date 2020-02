Volkswagen toont de neus van de nieuwe Golf GTI

Het is niet zo moeilijk om de rest er zelf bij te bedenken.

De Golf GTI kent inmiddels weinig geheimen meer na een golf aan gelekte foto’s en informatie. Volkswagen kondigt nu officieel de onthulling aan van het model op de beurs van Genève. Ter illustratie delen ze alvast een schets van de neus.

Er was al wel een foto van de nieuwe Golf GTI gelekt, maar daarop was alleen de achterkant te zien. De voorkant was weliswaar ook al gelekt, maar je had een microscoop nodig om die te zien. Met deze nieuwe afbeelding kunnen we ons dus wat beter een beeld vormen van de voorkant.

De voorbumper is duidelijk anders dan voorgaande generaties, met de honingraatgrille die geïntegreerde lichtunits bevat. Als je een deja vúgevoel hebt: dat kan niet alleen komen door deze schets van de Golf GTD, maar ook door de Clio en Megane RS. Daar doen de lampen in de grille ondergetekende namelijk een beetje aan denken.

Volkswagen deelt mee dat de Golf GTI links en rechts een uitlaatpijp krijgt, maar dat wisten we al dankzij de gelekte foto. Aan de achterkant veranderd er dus weinig ten opzichte van de vorige GTI’s. Het interieur hebben we nog niet gezien. Volkswagen vertelt alvast dat de auto een multifunctioneel lederen sportstuur krijgt en achtergrondverlichting in 32 kleuren met een specifieke GTI-modus.

Over de specificaties wordt nog niets vermeld, maar de kenden we al dankzij deze gelekte afbeelding. De achtste generatie Golf GTI zal over 245 pk beschikken. Een krachtigere TCR-variant met 300 pk zal nog volgen. Uiteraard komt er ook nog een R, die 333 pk tot zijn beschikking zal krijgen.

De Golf GTI zal zijn wereldpremière beleven – hoe kan het ook anders – op de aanstaande autoshow van Genève. De Golf GTD zal daar eveneens zijn opwachting maken.