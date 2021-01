Litchfield maakt de Toyota GR Yaris nóg leuker - Autoblog.nl

Waarschijnlijk de meest besproken hot hatch van het moment, de Toyota GR Yaris, krijgt een krachtkuurtje en meer van Britse tuner Litchfield.

Toyota weet recent de liefhebber prima te bedienen. De Supra is terug en is een mooi paradepaardje voor het GR-label. Er komt een rasechte hypercar. Bovendien heeft Toyota al eens gezegd dat er een GR-versie komt van zo’n beetje alles wat Toyota bouwt.

Hete hatchback

Bovendien weet Toyota de tongen goed los te maken met de GR Yaris. Om de op één na kleinste Toyota in Europa af te helpen van zijn bejaardenimago is de GR Yaris een lekker dikke topversie. Geïnspireerd op de WRC-versie van de Yaris is het een belichaming van alles wat goed is aan homologatie-specials. Om het even op een rijtje te krijgen: de GR Yaris levert 261 pk uit een 1.6 liter grote turbomotor. En hij heeft vierwielaandrijving!

Tuningsvrijheid

Toch heeft de GR Yaris last van iets waar elke auto tegenwoordig last van heeft. Namelijk de regeltjes waar de auto zich aan moet houden, opgedragen door overheden. Knap dus dat Toyota er iets moois van heeft gemaakt, maar er kan altijd meer uitgehaald worden. De eerste die het aandurft om hun project te delen is Litchfield.

Definiëren

ABT baseert zich op Audi en VW, Manhart doet veelal BMW-producten, Brabus bouwt vooral Mercedessen om en Litchfield tunet…. ja, wat eigenlijk? Als we kijken naar hun recente producten, pakt Litchfield vooral veelbesproken auto’s bij de kladden. De GR Yaris is momenteel veelbesproken, dus Litchfield is bezig om hem subtiel aan te pakken.

Op de kleintjes letten

Litchfield houdt het relatief subtiel met hun aanpassingen voor de Toyota GR Yaris, zoals altijd. De lijst van modificaties bevat motortuning, een uitlaat, een vergrote intercooler, aangepaste veren. Daarnaast zijn ze aan het experimenteren met verlaging en aangepaste sportstoelen.

Power

De Toyota GR Yaris van Litchfield heeft dus een getunede motor, het gebruikelijke gegoochel met de ECU. De dyno van Litchfield geeft een getal van maximaal 306 pk en 385 Nm. Zo veel zit er dus al in de 1.6.

De power is eveneens te danken aan een nieuw uitlaatsysteem: een catback-systeem zonder OPF-filter. De Toyota GR Yaris van Litchfield zal dus heerlijk klinken. Ten slotte is ook de intercooler aangepast om de auto nog die extra aantallen pk te geven.

Vering

Litchfield heeft veringboer Nitron ingeschakeld om de Toyota GR Yaris op dat gebied wat aan te passen. Nitron zou volgens Litchfield de enige zijn die de auto nog dynamischer kan maken, zonder het rijcomfort volledig te vernachelen. Met behulp van op maat afstelbare dempers kan de GR Yaris nog lekkerder hoeken.

De volledige set van Litchfield voor de Toyota GR Yaris en diens kosten worden binnenkort gedeeld. Dit lijkt een mooie subtiele manier te worden om de GR Yaris helemaal af te maken. Er volgt meer!