Tesla accepteert geen orders meer voor Model S en Model X*

Tesla neemt harde maatregelen en accepteert buiten Noord-Amerika voorlopig geen orders meer op de Tesla Model S en Tesla Model X.

Het zijn gekke tijden in de autobranche. Ondanks de globale pandemie bulkt iedereen van het geld door ongekende uitgaves van overheden. Iedereen wil dus een nieuwe auto kopen. Maar omdat veel mensen niet kunnen werken door de pandemie, ontstaan er in de supply chain zoveel problemen dat de fabrikanten de auto’s niet kunnen bouwen om aan de vraag te voldoen.

Ongekende situatie in de automarkt

De gevolgen zijn eigenlijk best bizar te noemen. Wanneer maak je het nou mee dat oude auto’s van tien jaar oud met anderhalve ton op de klok méér waard worden? Dat gebeurt eigenlijk gewoon niet, maar nu dus wel. Voor mensen die nieuw willen kopen zijn de wachttijden ondertussen enorm. Vroeger moest je ooit misschien wel eens een jaar of twee wachten op je Tailor Made Ferrari, als je geen VIP was bij Ferrari. Maar op dit moment zijn wachttijden van een jaar of soms twee op doodnormale auto’s geen uitzondering. Het is ongekend.

Waarde Tesla geëxplodeerd

Tesla is om verschillende redenen keihard geëxplodeerd in waarde tijdens de pandemie. Maar ook de hoogst gewaardeerde autofabrikant ter wereld, heeft de nodige problemen met de stroggels van deze tijd. Hoewel Tesla vaak wordt gezien als een techbedrijf in plaats van een autofabrikant, zijn de producten van het merk niet per se eindeloos schaalbaar. Je moet uiteindelijk gewoon een koets met vier wielen en een paar stoelen en de nodige chips hebben om al die tech in te installeren.

Klanten moeten lang wachten

Het is Tesla zodoende al sinds begin dit jaar niet meer gelukt haar topmodellen buiten Noord-Amerika te leveren. Dat had enerzijds te maken met de facelift die beide modellen ondergingen. Maar het heeft ook veel met het chiptekort. In Amerika zijn de eerste modellen nu mondjesmaat uitgeleverd. Maar in Europa moeten klanten die een order hebben staan langer wachter. Nog best wel heel lang, zo kunnen we concluderen op basis van informatie die Electrek onder ogen heeft gekregen.

Tesla neemt geen nieuwe orders meer aan op de topmodellen buiten Noord-Amerika

Een Duitse bestellert heeft namelijk een mail op het internet gegooid van Tesla. Hierin wordt hem verteld dat hij nog minimaal tot de zomer van 2022 zal moeten wachten op zijn nieuwe aanwinst. Tesla belooft er alles aan te doen het allemaal zo snel mogelijk te regelen. Het geeft daarbij zelfs aan dat er daarom buiten Noord-Amerika voorlopig geen nieuwe order voor de topmodellen worden aangenomen.

Het adagium dat Elon Musk vaak bezigde in de begindagen van het merk geld dus nog steeds. Alle auto’s die Tesla bouwt, kan het merk ook verkopen. Dat heeft nu dus echter niet alleen meer te maken met de grote vraag, maar ook met een onverhoopt lager dan gewenst aanbod…

*Op de Nederlandse site van Tesla zijn de Model S en Model X voorlopig nog gewoon ‘beschikbaar’. Autoblog heeft een lijntje uitgeworpen naar Tesla Nederland, om te vragen of de berichtgeving van Electrek klopt. Deze baseert op een mail van Tesla zelf aan een Duitse klant. Mocht hier andere informatie uit naar voren komen, updaten we dit bericht.