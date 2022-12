Dubbelcabine bus voor 20.000 euro – Autoblog advies

20 mille stukslaan op een dubbelcabine bus, waar kom je dan op uit?

Ooit was er een tijd waarin bijna alle auto’s op grijs kenteken konden. Schot erin, ramen geblindeerd en een V-kenteken erop. Golfjes GTI, Porsche 944’s en ga zo maar door: alles ging op grijs kenteken. In de loop der jaren werden de regels wat aangescherpt. Denk aan het fiscale blok dat er in moet passen.

Tegenwoordig lijkt die gekte een beetje over te zijn. `Dat wil niet zeggen dat bedrijfswagens niet meer in trek zijn. Integendeel, er is nog steeds wel handel. Gelukkig hebben wij bedrijfswagen-orakel @michel die ons wist te vertellen dat de markt behoorlijk opgepompt is. Daarmee bedoelen we dat ook hier de aanwas van nieuwe bussen zijn uitwerking heeft. Iedereen wil er eentje namelijk.

Dubbelcabine bus met dieselmotor

Daarom gingen we voor de Autoblog Bedrijfswagenweek 2022 ons eens verdiepen in de wereld van de dubbelcabine bus. Stel, je hebt een eigen bedrijf en je wil zo’n bus. Niet alleen omdat het handig voor je werk (alles past erin), maar ook omdat de kinderen mee kunnen.

Waar kom je dan op uit met een denkbeeldig budget van 20.000 euro (ex btw uiteraard). Voor het advies voor vandaag kijken we voornamelijk naar een dubbelcabine bus als vervanging voor een grote gezinsauto. Dus laadvermogen en dergelijke tellen we niet maximaal mee. Kortom, we hebben ons kostelijk vermaakt met de zoektocht op Marktplaats en hier kwamen we op uit!

De wensen en eisen voor een denkbeeldige aanvraag voor een dubbelcabine bus zijn als volgt:

Huidige / vorige auto’s: Een grote stationwagon Koop / lease: Koop Budget: Tot 20 mille ex btw Jaarkilometrage: 50.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel (ja, toch?) Reden aanschaf andere auto: Je wil een dubbelcabine bus Gezinssamenstelling: Een partner en drie stuks aan kroost Voorkeursmerken / modellen: GMC Vandura No-go merken / modellen: Noord-Koreaanse auto’s

Kleine disclaimer: wegens de enorme verscheidenheid aan bedrijfswagens en de specifieke uitvoeringen, kan het zijn dat de getoonde afbeelding niet helemaal correct is. Uiteraard hebben wij – lolbroeken die we zijn – per ongeluk gekozen voor dikkere uitvoeringen.

Opel Vivaro 1.6 CDTI EcoFlex L2H1 Sport Edition

€ 19.995

2016

140.000

Toen we de zoektocht begonnen en dankzij Michel eindelijk doorhadden dat ‘dc’ dubbelcabine was, had ondergetekende ‘lichtmetalen wielen’ per ongeluk aangevinkt staan. Dus kwamen er allemaal knappe bedrijfswagens voor bij, waaronder deze Opel Vivaro. Dat is gewoon een bijzonder knappe kar als Sport Edition. Natuurlijk gaat het geen streep harder dan een standaard-Vivaro, maar zo’n Sport-Opel smoelt aanzienlijk beter.

Ook lekker, je hebt het 2016-model, dus van net na de laatste facelift en nog behoorlijk modern. De motor is een 1.6 CDTI met 120 pk (en ja, dat moest we even nachecken voor we dat konden optypen). Nog een voordeel: je vindt ze overal! Zeker als je dat Sport weglaat.

Mercedes-Vito 111 CDI Lang Comfort (W447)

€ 19.999

2017

110.000 km

De Mercedes-Benz onder de busjes, dat is deze Vito Dubbel Cabine! Er staat namelijk Mercedes op, dus is het waar. Verwacht echter geen ‘echte’ Mercedes, dit is niet een S-Klasse stationwagon. Echter, in zijn segment is het een keurige bus. Sterker nog, de materialen zijn best wel prima en de vormgeving is zelfs aardig!

In het budget vind je behoorlijk wat van deze kaal uitziende-maar niet kaal zijnde Vito 111 CDI. Die is niet snel (wel traag). Dankzij de witte lak die ze allemaal hadden en de zwarte bumpers plus steelies ziet het er niet erg luxe uit. Duurder, sneller en luxer kan wel bij de Mercedes-Benz Vito, maar dan ga je al heel erg hard over het budget heen. Dus wat dat betreft toch een beetje de Mercedes onder de bussen.

Ford Transit Custom 2.2 TDCI DC

€ 19.990

2014

120.000 km

De Ford Transit is de Ford onder de bussen. Het is namelijk een plezier om er in te sturen en schakelen. Nu worden bedrijfswagens alleen maar beter en beter op dat vlak, maar de Transit heeft een bepaalde communicatie in de bediening die de anderen niet hebben. Dat gezegd hebbende, het interieur is een tikkeltje zakelijk (het is ook een bedrijfswagen!), maar VW en Mercedes laten zien dat het eventueel ook leuker kan.

In het budget zijn ze goed te vinden. Ook erg leuk: in het Verenigd Koninkrijk is er een flinke tuningscene met Transits. Maar ja, je gaat niet duizenden euro’s uitgeven aan een dubbelcabine bus, om vervolgens geld te besparen en daarna weer euro’s uit te geven aan modificaties.

Volkswagen Transporter DC 2.0 TDI (T5)

€ 19.950

2015

190.000 km

Deze Volkswagen Transporter is misschien wel de populairste bus onder de particulieren, ZZP’ers, aannemers én mensen die geen bus nodig hebben, maar ‘m wel willen. Laten we beginnen met het slechte nieuws met de populaire Volkswagen: nee, je hebt niet zo’n toffe ABT Sportsvan voor 20 mille. Maar we vonden wel enkele fraai uitgevoerde Transporters met dubbelcabine. Het wordt nooit spannend in een Volkswagen, maar het is wel prettig aan boord. Alles zit waar je het verwacht en er is net eventjes wat meer aandacht besteed.

Ook navigatie-units en dergelijke zijn voor iedereen te bedienen (dat was toen een Volkswagen USP, tegenwoordig hebben ze het er lastig mee). Ook lekker, er is altijd vraag naar Transporters: dus qua restwaarde zit je altijd goed. Wel even opletten dat alles erop zit, want ze kunnen bijzonder kaal zijn. Als in: echt helemaal niets erop, dat wil je ook niet.

Renault Trafic 1.6 dCi L2H1 (kaal) (X82)

€ 19.950

2016

50.000 km (!)

Ja ja ja, we hadden net ook al de Opel Vivaro. Waarom dan ook deze Trafic aanraden? Die Renault is toch een identieke auto? Dat klopt! In dit geval was het meer de kilometerstand die ons enthousiasmeerde. 50.000 km! En er stonden meerdere te koop. Nu waren ze niet heel erg luxe uitgerust.

Maar kom op, je bent aan het kijken naar een dubbelcabine bus en we vonden er een paar die praktisch bijna nieuw zijn! Wel even controleren of het geen 50.000 kilometers over de Amsterdamse grachten zijn. Het voordeel van een nette auto is dat als je ‘m netjes houdt, er heel erg lang plezier van kunt hebben.

Peugeot Expert L3 DC HDI

€ 19.900

2017

160.000 km

We stonden wel even te kijken wat je allemaal hebt voor 20.000 euro voor een dubbelcabine. De meeste auto’s in dit rijtje zijn al wat ouder, minimaal één generatie. Deze Peugeot Expert is gewoon het huidige model! Je moet wel een hele lange versie hebben, uiteraard . Het nadeel, die viercilinder diesel is niet enorm krachtig (115 pk). Er is een 2.0 met 140 pk, maar die zijn een stukje duurder. Verder is alles keurig aan de auto.

Het interieur is niet Duits, maar meer dan prima voor wat het is. Ook smoelt de Peugeot buitengewoon goed. Dit is nog een modern voertuig, ook wat waard. Naast Peugeot Expert is de auto ook verkocht als Citroën Jumpy. En later nog als de Opel Vivaro, Alfa Romeo Klarna, Fiat Scudo, Toyota HiAce, Maserati Autobus con Doppia Cabina en Vauxhall Vivaro. Mocht je trouwens een Expert vinden in het wit met steelies, spuit die stalen velgen wit en plaats een paar ‘Rallye’-stickers.

Yolo: Mercedes-Benz Viano V6 CDI Ambiente (W639)

€ 19.800

2011

340.000 km

Waarom niet de meest luxe bus doen die het budget toelaat? Zo’n eenvoudige 1.6 viercilinder kan tegenwoordig adequaat zijn. Maar, even eerlijk, ook een bus-chauffeur (ha, we maken ‘m gewoon) kan een flinke motor wel waarderen. Het is niet alleen het vermogen, of het koppel. Maar het is met name hoe het vrij komt. Het komt eerder op gang en vooral veel soepeler. Daarbij loopt een zescilinder per definitie mooier dan een viercilinder. Het is allemaal minder getergd. Qua uitrusting zit je bij dit exemplaar echt goed, want alles zat erop: groot navi, Xenon, dikke Brabus-wielen, lederen bekleding: je noemt het maar op.

Volgens de advertentie was ‘ie ‘full options’. Onthoud wel dat in 2011 er simpelweg minder opties waren dan tegenwoordig. En sommige opties waren destijds heel erg duur, maar zijn nu aanzienlijk beter en goedkoper. Ook heb je te maken met een auto met veel meer kilometers. Dat hoeft op zicht niet erg te zijn, maar de kans is aanwezig dat er duurdere reparaties aankomen en dat je ergens nog wel gaat afschrijven (ofwel, 20 mille is net iets te veel).

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!