Dit zijn de occasion bedrijfswagen verkopen 2022 tot nu toe.

Er is veel meer handel in gebruikte bestelwagens in vergelijking met nieuwe bedrijfsauto’s. Logisch, een gebruikte bedrijfswagen is financieel een stuk beter te behappen dan een nieuwe. Maar wat zijn dan de meest verkochte occasion bedrijfswagen verkopen 2022 tot nu toe? We hebben het lijstje voor je, met cijfers van VWE Automotive.

Volkswagen Caddy nummer één

Een echte lieveling onder aannemers, ZZP’ers en andere ondernemers is de Volkswagen Caddy. Tegenwoordig niet meer een hit als je kijkt naar de nieuwverkopen van bedrijfswagen, maar nog steeds de populairste bestelauto als het gaat om gebruikte exemplaren.

De kleine bestelauto van Volkswagen staat beduidend op de eerste plek, met 8.997 verkopen. Daarmee heeft de Caddy een flinke voorsprong op de nummer twee en drie. Op plek twee staat de Mercedes-Benz Sprinter. Deze bedrijfswagen is ook zeer populair onder de nieuwverkopen. Hetzelfde geldt voor de Volkswagen Transporter, die we zien op de derde plek. Van de Sprinter zijn 8.032 gebruikte exemplaren verkocht, van de Transporter 7.191 stuks.

Three of a kind

Wat valt er verder op? Het lijstje zelf is an sich redelijk voorspelbaar. Wat opvalt is dat er veel Three of a kind combinaties tussenstaan. Oftewel, diverse merken komen tenminste drie keer terug in het lijstje met occasion bedrijfswagen verkopen 2022 tot nu toe.

Renault, Volkswagen, Peugeot, Ford, Mercedes. Allemaal komen ze drie keer voor in het lijstje. Ze vormen op deze manier dan ook de populairste merken onder gebruikte bedrijfswagens in Nederland. Het volledige lijstje met cijfers check je hieronder.

Occasion bedrijfswagen verkopen 2022 tot nu toe

Volkswagen Caddy (8.997) Mercedes-Benz Sprinter (8.032) Volkswagen Transporter (7.191) Mercedes-Benz Vito (6.373) Ford Transit Custom (5.258) Opel Vivaro (4.324) Peugeot Partner (4.275) Renault Trafic (4.261) Renault Master (3.815) Ford Transit (3.549) Ford Transit Connect (3.481) Volkswagen Crafter (3.328) Citroën Berlingo (2.927) Opel Combo (2.797) Iveco Daily (2.546) Peugeot Expert (2.220) Renault Kangoo Express (2.001) RAM 1500 (1.643) Fiat Doblo Cargo (1.631) Mercedes-Benz Citan (1.514) Opel Movano (1.421) Peugeot Boxer (1.414) Fiat Ducato (1.274) Citroën Jumpy (1.265) Citroën Jumper (874)

Bron: VWE Automotive