Williams heeft 30 miljoen redenen om blij te zijn

Williams heeft de laatste jaren niet veel successen behaald, maar de rechter geeft de renstal nu 30 miljoen redenen om blij te zijn.

Williams Grand Prix Engineering is een van de vele cautionary tales in de wereld van de Formule 1. Tegenwoordig is het misschien eindelijk anders geworden met de komst van het budget cap in combinatie met de ongekende populariteit van de sport. Het is natuurlijk altijd prettig als er een enorme bak geld binnenkomt en de uitgaven beperkt blijven. Of dit nu echt betekent dat het vanaf hier smooth sailing wordt voor de teams valt te bezien. Maar in het verleden is de sport in ieder geval altijd een grillig avontuur geweest voor zakenlieden met een passie voor autosport.

Bij sommige teams was het vanaf het begin af aan al vrij duidelijk dat ze geen lang leven beschoren waren. Zo was daar het team van schoenen-tycoon Andrea Moda. En ook bij Larrousse ging het snel mis, daar het team een paar moordenaars kreeg als teambazen. De een (Didier Calmels) had zijn vrouw vermoord, de ander (Klaus Walz) verweerde zich met een handgranaat toen de politie hem in verband met een viervoudige moord kwam zoeken.

Gérard Larrousse zocht naar verluidt echte killers partners, maar kreeg daar ietsje meer van dan hij waarschijnlijk verwacht had. Het bleek niet echt een goede basis voor succes. In het laatste seizoen van het team kwamen liefst zes coureurs uit in de Larrousse, maar werden slechts twee puntjes gescoord. Toepasselijk genoeg was een van de coureurs Olivier Beretta. What’s in a name…Helaas ging ook een doorstart onder supervisie van DAMS met Jan Lammers als coureur niet door.

Topteams in verval

Nou hadden een boel van deze kneuzenteams, überhaupt nooit succes. Voor Andrea Moda was meedoen aan een race al een overwinning. Dat lukte precies een keer. Voor Larrousse was het hoogtepunt een podium voor Aguri Suzuki in Japan. Maar ook hele grote teams zijn/waren in de Formule 1 nooit immuun voor ‘het verval’. Wereldkampioenen als Cooper, Brabham, Tyrrell en Lotus stonden ooit aan de absolute top, maar raakten stukje bij beetje in verval.

Succes is uitermate breekbaar in de F1. Je verliest een goede coureur of geniale ontwerper. De resultaten worden minder. Je verliest een paar sponsoren. Opeens heb je minder geld en staan nieuwe sponsoren niet klaar. De verleiding komt om een paydriver aan te trekken. Resultaten worden nog minder, je zakt steeds verder door de grid heen. Een tijdje is de naam van het team nog aantrekkelijk voor sponsoren die hopen op de ommekeer, echter willen zij liefst wel voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.

Je gaat erin mee, omdat zo’n naam op de auto ook het team weer wat legitimiteit geeft. Tegen beter weten in hoop je dat het beter gaat en anderen aanhaken. Maar het lukt niet. Je rijdt nu altijd achteraan. Alleen louche lieden beloven je nog geld te geven. Je weet zelf ook wel dat het niet klopt, maar je hebt geen andere keuze dan erin mee te gaan en te hopen op een wonder. Helaas komt het wonder niet en je moet de deuren sluiten of het onder forse schulden geboekt gaande team verkopen aan de volgende gelukzoeker…

Williams

Bovenstaande overkwam ook Williams Grand Prix Engineering. Het team dat in de jaren ’80 en jaren ’90 regelmatig onoverwinnelijk leek, zakte steeds verder af in het nieuwe millennium. Ironisch genoeg vlak voordat het budget cap ingevoerd werd dat het team in een klap een bom duiten waard zou hebben gemaakt, moest Claire Williams de handdoek in de ring gooien. De doodsteek, was het uitblijven van geld van sponsor ROKiT.

Dit bedrijf maakt allerlei soorten prullaria en lijkt niet echt een focus te hebben. Het beloofde Williams wel drie jaar lang ettelijke miljoenen aan sponsorgeld te betalen. Echter, na slechts een jaar, krabbelde men terug en bleef geld uit. Claire Williams zag geen uitweg meer en verkocht het team dat haar vader op had gericht aan Dorilton Capital.

Die laatste partij lijkt nu een absolute superdeal gedaan te hebben. F1 teams zijn zoals gezegd booming business en naar verluidt is er zelfs interesse van Porsche om partner te worden. Nu krijgt Williams nu nog een financiële meevaller. Sports Illustrated meldt dat een rechter in Engeland heeft bepaald dat het team omgerekend nog ruim 30 miljoen Euro te ontvangen heeft van ROKiT.

Dat is dik vijftig procent meer geld dan dat Claire Williams naar schatting heeft overgehouden na de verkoop van Williams. De ‘dochter van’ zal ongetwijfeld blij zijn voor het team, maar misschien heeft dit nieuws toch wel een ietwat zure nasmaak. Als het een beetje anders loopt, was het team wellicht nog in handen van de familie geweest. Het kan verkeren.