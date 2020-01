Dubbele TV tip voor petrolheads

Mocht je weinig te doen hebben op de zondagavond.





Voor vermaak en ergernis. De oudere autoliefhebber zou het kunnen beamen: er was weinig interessants op de televisie in de jaren ’70, ’80 n ’90. Natuurlijk waren er programma’s als De Heilige Koe, de Gouden Koets, RTL Autowereld, Wereld op Wielen en Stapel op Auto’s. Soms best aardig, vaak toch persbeelden met een positieve Voiceover. Godzijdank was Leo de Haas er nog met gortdroog commentaar onder beelden van de Noord-Groningse politie.

Gelukkig kunnen we nu online veel auto programma’s bekijken, waaronder alle Autoblog rijtesten en beursverslagen met jullie aller Wouter en Casper. Mocht je nog graag op een wat ouderwetser medium je bewegende beelden voorbij zien komen, dan is er goed nieuws.

Wegmisbruikers

Jazeker! Wegmisbruikers is weer terug. In principe was het gewoon Blik op de Weg, maar dan met een zeer belerende vinger. Niet in de minste plaats door de niet al te zalvende stem van Andre van der Toorn en de onvolprezen Koos Spee. Die laatste laat via het hypermoderne medium ‘Twitter’ weten dat er nieuwe afleveringen aankomen. De eerste wordt vanavond primetime, om half negen (20:30 dus) uitgezonden. Gaat dat zien, irriteer je rot en kijk volgende week gewoon weer!

Vanavond om 20.30 u op SBS6 een geheel nieuwe aflevering van Wegmisbruikers met o.a Waarom mag je niet meer terug de hoofdrijbaan op als je eenmaal op de uitvoegstrook rijdt? En scootmobiel in de sloot, wat is toch de oorzaak van al die ongevallen met die scootmobiels? — KoosSpee (@KooSpee) January 19, 2020

Top Gear

Top Gear was lange tijd een briljant televisieprogramma met auto’s in de hoofdrol. Je kon het bij wijze van spreken kijken met de hele familie. Nadat Clarkson tikken uitdeelde voor een stukje vlees, mocht Chis Evans het proberen. Daarnaast werd er nog een blik ‘presentatoren’ opengetrokken. Uiteindelijk gingen ze door met Chris Harris, Rory Reid en Joey Tribbiani. Die laatste twee zijn weg en nu hebben we Freddie Flintoff en Paddy McGuiness. Die laatste persoon wordt alleen verstaan door verstokte Amy McDonald fans.

Je moet het niet vergelijken met het ‘oude’ Top Gear, maar zie het als een soort Chris Harris on Cars, maar dan met wat meer humor en actie. Eigenlijk hadden ze het gewoon een andere naam moeten geven. Mocht men er zeer ontevreden over zijn, onthoud dan dat wij het ‘vroeger’ moesten doen met Bavo Galama die betaald een Skoda Octavia of Turtle Wax aan het ophemelen was…