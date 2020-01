Eindelijk betaalbare kleuren voor de Golf R

Alleen is er een enorme anaconda onder het gras.





In de wereld van snelle hatchbacks is de Golf R enorm populair. In principe biedt de Golf R een zeer compleet pakket aan. Ja, er zijn snellere, duurdere, heftigere en opvallendere hatchbacks. Denk aan de Honda Civic Type R, Ford Focus RS of Renault Mégane Renault Sport Trophy.

Maar die auto’s zijn wel een beetje clownschoenen op wielen en altijd heftig. Een Civic Type-R in een begrafenisstoet is een beetje hetzelfde als een clownspak aantrekken in, eh, een begrafenisstoet. Of de eerste keer dat je komt voorrijden bij je (dan nog) kersverse schoonouders. Dan is zo’n heftige überhatch een beetje over de top, eigenlijk. Je laat het scheetkussen dan ook even thuis.

De Golf R is dan een aardige optie. je hebt prestaties, comfort, relatief lage gebruikskosten, praktisch gemak van een hatchback en je kan redelijk anoniem deelnemen aan het verkeer. Maar wat als je wél een Golf R wilt, maar ook een b beetje wil opvallen? Dan is het een optie om naar Australië te verhuizen en daar aanspraak te maken op een van de 450 Golf R Final Editions.

De Golf R Final Edition is de laatste serie van de Golf R voor het land van Kylie Minogue, Daniel Ricciardo en de onvolprezen Steve Irwin. In principe is de Golf R Final Edition een normale Golf R met vele opties aangevinkt. Denk aan een Dynaudio geluidsinstallatie, nappaleder interieur en de fraai 19″ Pretoria velgen. Ook standaard zijn drie kleuren: Pure White, Lapiz Blue en Deep Black.

Maar als je 300 Australische dollars overmaakt, kun je kiezen uit drie van de veertig Spektrum Program kleuren. Er is keuze uit Victory Blue, Violet Touch en Green Metallic. Die laatste kleur kennen we nog van de Scirocco. In Nederland is de Golf R uit het leveringsprogramma gehaald. De Golf VIII is immers sinds kort te bestellen. De enige Golf VII die je nog kunt krijgen zijn reguliere uitvoeringen van de Golf Variant of de eGolf. De Golf R van de nieuwe generatie wordt halverwege dit jaar verwacht. Leer er alles over in dit artikel.

Meer lezen? Dit zijn 12 peperdure Volkswagen R-modellen.