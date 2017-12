“Niet Kubica maar Kvyat of Sirotkin naar Williams F1”

Het laatste vrije stoeltje in de Formule 1 gaat niet naar de sympathieke Pool, maar naar een Rus.

Het leek in kannen en kruiken: nadat Felipe Massa nu wél echt stopte met de Formule 1, leek iedereen behalve Juan Pablo Montoya het erover eens dat de Pool Robert Kubica het laatste vrije stoeltje voor seizoen 2018 moest gaan vullen. Er zou zelfs al een contract getekend zijn, maar er lijkt nu toch een flinke Russische beer op de weg te zijn gekomen, zo melden meerdere bronnen.

Hoewel performance het belangrijkste is voor Williams en ook de fitheid van Kubica geen enkele belemmering hoeft te zijn, is er nog een derde factor in het onderhandelspelletje: sponsorgeld. En van dat laatste lijkt de Rus Sergey Sirotkin (die ook al testwerk voor Williams F1 deed) daar een stuk meer van te hebben. Naar verluidt zou de Rus goed zijn voor een slordige €15 miljoen euro.

De 22-jarige Rus zou bovendien een stuk sneller zijn gebleken dan Robert Kubica. Pech voor de Pool dus, maar het wordt nog erger: keuze twee van Williams zou inmiddels enfant terrible Daniil Kvyat zijn, waarmee Kubica voorlopig naar de tweede startrij verwezen lijkt te zijn voor het Williams-zitje. Het kan snel gaan in de Formule 1.