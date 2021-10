Mondeo ST220 Wagon is ideale tweede auto

Je kan de Mondeo ST220 Wagon ook perfect gebruiken als eerste auto, trouwens.

We krijgen geregeld aanvragen van lezers voor de Autoblog Advies-rubriek. Helaas kunnen we ze niet allemaal behandelen, maar het wordt zeer gewaardeerd dat men nog altijd aanvragen doet voor de rubriek! De laatste tijd zijn er veel aanvragen voor een voordelige doch leuke praktische en als tweede auto. Vaak moet deze dan wél premium zijn. Maar waarom?

Ons advies van de dag is dan ook: koop een Mondeo ST220 Wagon! We waren de auto bijna vergeten. Ondanks dat de Mondeo destijds een zeer populaire auto was, kwam je een ST220 bijna niet tegen. De Mondeo zag je geregeld met een keurige 1.8 benzine of 2.0 TDCi-diesel. Business-pakketje erop plus een trekhaak erbij uitonderhandelen en je was helemaal het mannetje op de parking in de Vinex-wijk.

Ford Mondeo ST220 Wagon

Maar ook toen was bijna 50.000 euro stukslaan op een Mondeo niet iets dat je veel deed. Dat betekent dus dat er maar weinig exemplaren te koop worden aangeboden. Een origineel Nederlands exemplaar is al helemaal een uitdaging, zeker als deze nog origineel is. En toch, we hebben ‘m gevonden! Het is een originele Mondeo ST Wagon uit 2005, dus van na de facelift. Alhoewel de ST220 dermate afwijkend was, dat je het minder goed kon zien.

Onder de kap van de Mondeo ST220 Wagon huist een 3.0 Duratec V6, die iedereen Jaguar V6 noemt als ze ‘m in een MX-5 lepelen. Het is min of meer dezelfde motor die ook geleverd werd in de X-Type, S-Type én XJ. In de Mondeo heeft de 3.0 V6 met vier kleppen per cilinder én vier bovenliggende nokkenassen 226 pk en 280 Nm.

Feedback

Gelukkig weegt de Mondeo ST220 Wagon nog geen 1.500 kilogram, dus de auto komt lekker van zijn plaats. Naar hedendaagse maatstaven is dit een geweldige auto om te rijden. De besturing is hydraulisch, dus vol gevoel en met veel feedback. Er zit nog een handbak in waarmee je de regie over de motor hebt. En oh ja, omdat die motor atmosferisch is en drie liter groot, heb je een lekkere gaspedaalrespons en een fijne koppelopbouw.











Tegelijkertijd is de Mondeo ST220 Wagon een heel verstandige auto, want je kan met gemak met vijf personen op pad. Als je de banken neerklapt, heb je 1.700 liter tot je beschikking. Kortom, een perfecte auto voor hen die een leuk rijdende auto zoeken welke ook nog eens praktisch is. Dit exemplaar heeft bijna twee ton op de klok staan. Dat is slechts 13.000 km per jaar, niet echt schokkend. Daarbij zijn de bekende roest-probleempjes aangepakt en zit er zelfs Apple Carplay in! Alhoewel, heb je een radio nodig als de motor zo lekker klinkt?

Interesse? De Ford Mondeo ST220 Wagon-advertentie kun je hier bekijken.