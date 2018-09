Dude bouwt Ferrari F1-auto voor op de openbare weg

Van die mensen die met twee rechterhanden aan een autoproject beginnen. Het zijn verhalen om van te smullen.

Voor dit verhaal vliegen we naar de andere kant van de wereld. Want natuurlijk is het een Aussie die met het maffe idee is gekomen om een Ferrari Formule 1 auto te maken die ook nog eens straatlegaal moet zijn. Het idee hebben oké, maar zo’n idee uitvoeren is van een andere orde. Deze Australiër is vastberaden en al hard op weg.

Zijn idee is om meerdere exemplaren te bouwen en te verkopen. De auto heet de Zacaria en samen met Scotty Cox, een man met een bedrijf gespecialiseerd in het bouwen van custom motoren, gaan de twee partijen het ding bouwen. De samenwerkende partijen zijn al twee jaar druk met het product en eind 2018 moet het eerste prototype klaar zijn. Zac Mihajlovic, zoals de Australiër heet, krijgt het ongetwijfeld voor elkaar. Eerder bouwde hij al een straatlegale versie van de Batmobile, het exemplaar uit de film Batman (1989).

Krachtbron voor zijn Zacaria is een Ferrari 6.3 V12. De Australiër kocht het motorblok van een afgeschreven Ferrari F12berlinetta uit 2014 in het Verenigd Koninkrijk. De motor zal worden gekoppeld aan een door Albins gebouwde versnellingsbak. De body van de replica is volledig van aluminium. Het vermogen komt uit op 740 pk en de auto gaat ongeveer 700 kg wegen.

Mihajlovic laat tegenover Motor weten dat er al een mogelijke koper is. Het prijskaartje komt neer op 700.000 Australische dollar, wat omgerekend ruim 430.000 euro is.

Fotocredit: zacariasupercars op Instagram