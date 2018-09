Niemand wil de ex-Ford GT van John Cena hebben

De bekendste Ford GT van het internet duikt weer eens op.

Arme, arme Ford GT. Zou je ooit in handen van een liefhebber komen die wél om je rijeigenschappen geeft? Het begint een erg triest verhaal te worden want, de GT in kwestie gaat wéér geveild worden.

Ford GT nummer 77 begon zijn leven in handen van WWE superster en acteur John Cena. Na een shitload aan gezeik met Ford wist hij zijn GT in hetzelfde jaar van ontvangst nog te dumpen via een veiling. De acteur hield er een lekkere boterham aan over, want de zeldzame GT is geliefd onder autoliefhebbers investeerders die geld willen maken.

De eigenaar die de GT in 2017 kocht, verkocht de auto een maand geleden bij een veiling tijdens de Monterey Car Week. De inmiddels derde eigenaar heeft de auto krap vier weken in het bezit en het ding gaat nu wéééér verkocht worden. De kersverse eigenaar hoopt de supercar via Mecum te veilen. Mocht de verkoop succesvol verlopen, dan komt de GT bij de vierde eigenaar in handen. Dit alles in een tijdbestek van ruim anderhalf jaar.

De derde eigenaar kocht de GT in Monterey voor 1,4 miljoen dollar. Op de teller staan 636 geregistreerde mijlen, wat betekent dat niemand tot nu toe echt heeft gereden met de Ford. De veiling zal plaatsvinden tussen 3 en 6 oktober in Dallas. Wat de auto moet gaan opleveren is niet direct bekend, maar natuurlijk hoopt de eigenaar op meer dan die 1,4 miljoen.