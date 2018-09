Rezvani Tank X: misschien wat voor Enzo Knol?

Bij Rezvani waren ze van mening dat de Tank wel een tandje heftiger mocht.

De Tank is zo’n beetje het meest bizarre wat Rezvani ooit heeft voortgebracht. Het enorme apparaat wordt aangedreven door een 6.4 liter grote HEMI V8 met 500 pk, maar voor wie dat niet voldoende is komt Rezvani nu met een nieuwe variant. De auto luistert naar de naam Tank X.

In de basis is de Tank X minstens zo extreem als een reguliere Tank, enkel is de krachtbron nog een tandje heftiger. Onder de kap schuilt de 6.2-liter supercharged Dodge V8 met 707 pk. Zeg maar de Jeep Trackhawk van Enzo Knol, maar dan in een extremere verpakking.

Het motorblok is niet de enige vernieuwing. Bij Rezvani hebben ze ook naar het interieur gekeken. Nieuw is de komst van rood lederen stoelen met een suede afwerking. Verder tref je binnenin de Rezvani een head-up display en een 7.9-inch infotainmentscherm aan. Met de Tank X hoef je nooit de navigatie opnieuw een route te laten berekenen. Offroaden is geen probleem en wanneer er file is kun je over de auto’s heen. Omrijden is immers voor paupers. Verder staat het ding op een sportophanging, wat dat ook mag betekenen met deze XUV (Xtreme Utility Vehicle ).

Qua uiterlijk heeft Rezvani niets gedaan waardoor je een Tank van een Tank X zou kunnen onderscheiden. Maakt ook niet uit, aan het brute voorkomen van dit voertuig hoef je weinig te veranderen. De Rezvani Tank X kost 259.000 dollar en het autobedrijf accepteert vanaf heden bestellingen.