Duits verzet tegen benzine verbod niet populair bij EU

Het Duitse verzet om de benzineauto de nek om te draaien kan niet op goedkeuring rekenen bij andere EU-landen.

Ja hoor, het gaat weer over uitstoot! Vanuit de EU is er een pakket maatregelen afgesproken waar wij ons allemaal aan gaan houden. Op deze wijze kunnen wij in Europa namelijk de aarde behouden van opwarming en onomkeerbare schade. Heel Europa werkt hier aan mee. Nou, heel Europa… In Duitsland blijft men dapper weerstand bieden.

Het volgende is er aan de hand. We hebben namelijk afgesproken dat er in 2035 geen auto’s met een verbrandingsmotor verkocht mogen worden. Zo kunnen de fabrikanten zich voorbereiden op een flinke transitie en kan de infrastructuur erop aangepast worden. Maar wat wil nu het feit: Duitsland ligt dwars. Ja, ironisch genoeg is er Duits verzet. De regeling leek al in kannen en kruiken, maar juist Duitsland stribbelt tegen.

Duits verzet voor benzine verbod

In Duitsland is de autoindustrie enorm groot en verkopen ze nog veel auto’s met een verbrandingsmotor. Dat Duitsland de wet nu niet ondertekent (dat is het enige wat ze nog moesten doen), wekt namelijk de nodige irritatie op bij andere EU-landen. Deze tactiek past meer bij landen als Hongarije, die wel vaker obstinaat zijn, maar niet bij Duitsland.

De onderhandelingen tussen alle lidstaten duurde heel erg lang. Logisch, naast uitstoot hebben sommige landen ook te maken met de economie, bijvoorbeeld. Uiteindelijk zijn alle landen er twee weken geleden uitgekomen en was de enige overgebleven formaliteit het zetten van de handtekening, iets dat nu niet gebeurt, ondanks dat Duitsland toegestemd heeft.

e-fuels

De reden dat Duitsland terugkrabbelt, heeft te maken met ‘e-fuels’, synthetische brandstoffen. Voordeel: ze stoten alleen net zoveel uit als een elektrische auto. Nadeel: het maken van een e-fuel is niet bijster milieuvriendelijk en ook niet echt goedkoop. Maar ja, daar kunnen eventueel stappen in gemaakt worden vindt Duitsland.

De EU heeft een tegenbod gedaan. Dat de betreffende auto ALLEEN op e-fuels kan rijden en niet op reguliere benzine. Daarbij geldt het alleen voor een beperkt aantal auto’s. Dat vonden de Duitsers niet voldoende.

Hoe het nu verder gaat, is onduidelijk. Het schept wel een precedent dat landen dus overeenstemming kunnen bereiken en vervolgens deze overeenkomst niet ondertekenen om zo verder te kunnen onderhandelen. Mocht Duitsland voet bij stuk houden, dan zullen de EU-landen opnieuw onder de onderhandelingstafel moeten.

Via: NOS.nl

Meer lezen? Hier tank je de goedkoopste benzine van Nederland!