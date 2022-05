Niet eerder werden er zo weinig auto’s verkocht in de EU in april

Een drama voor de autofabrikanten. Het aantal autoverkopen van nieuwe personenauto’s is in de EU gezakt naar een bijzonder laag getal.

Geen enkel Europees land zit in een lockdown en je kunt gewoon een biertje drinken op een terras. En toch gaat het niet goed in autoland. Met uitzondering van coronajaar 2020 werden er niet eerder zo weinig auto’s verkocht in een maand als april 2022. Alle tekorten in de industrie hebben daarvoor gezorgd.

Volgens de ACEA liggen de EU autoverkopen op een flink dieptepunt. Er werden 684.506 auto’s verkocht in de Europese Unie in april 2022. Een daling van meer dan 20 procent in vergelijking met dezelfde maand, een jaar geleden.

With the exception of the pandemic year in 2020, this was the weakest April result in terms of volumes sold since records began. ACEA

Er is in principe voldoende vraag naar auto’s, dus dat is het probleem niet. Het probleem zit hem in het feit dat autofabrikanten auto’s niet kunnen afbouwen. Onder andere een tekort aan chips en andere benodigde materialen zorgen ervoor dat merken geen voertuigen geleverd krijgen aan showrooms. Klanten moeten soms maanden wachten op een auto. En dat probleem speelt niet alleen in Europa, maar ook in de rest van de wereld.

Autoverkopen EU april 2022

In Italië kwam de grootste klap. De automarkt daalde daar met 26,5 procent. Ook andere belangrijke Europese markten deden het slecht. Frankrijk leverde 18,6 procent in. Spanje 11,8 procent en Duitsland 9 procent. In Nederland daalde de autoverkopen met 7 procent.

Er is geen indicatie dat de situatie op de korte termijn beter wordt. Het probleem met de tekorten speelt al sinds 2020. Afgelopen jaar, dit jaar en ook volgend jaar zal dit nog een belangrijke rol spelen.