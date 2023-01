E10-benzine staat der discussie in Duitsland

Wel of niet? In Duitsland is er momenteel een discussie gaande over E10-benzine.

De Duitsers zijn er niet over uit. Gaan we wel of niet door met het leveren van E10-benzine aan de pomp? In Nederland is deze vorm van benzine inmiddels ingeburgerd. Als je Euro95 tankt krijg je benzine in combinatie met bio-ethanol automatisch in je tank. Wil je dat niet, of kan je scooter, motor of auto er niet tegen, dan ben je aangewezen op Euro98 (E5) waar geen bio-ethanol in zit.

Bij ons in Nederland is er geen discussie over, maar in Duitsland wel. Het heeft niet zozeer te maken met de kwaliteit van de brandstof, maar met bio-ethanol zelf. Om een einde te maken aan hongersnood wereldwijd zou het zonde zijn om het goedje te verwerken tot een brandstof. In plaats daarvan zou de verwerking gebruikt moeten worden voor uitsluitend voedseltoepassingen.

Mocht deze beslissing genomen worden in Duitsland dan verdwijnt E10 bio-ethanol van de pomp en tanken de Duitsers weer pure Euro95 zonder toevoegingen. Of het echt gaat gebeuren is nog maar de vraag. Niet iedereen is namelijk fan van de maatregel. Het hele idee van bio-ethanol toevoegen is om de brandstof schoner te maken. Met het verdwijnen van de ‘groene’ brandstof worden gemaakte kilometers door voertuigen in Duitsland meer vervuilend. Het is immers nog veel te vroeg voor een transitie naar de volledig elektrische auto.

Het is misschien lekkerder voor je auto om Euro95 zonder bio-ethanol te tanken, maar de ADAC vreest in Duitsland voor prijsverhogingen van de brandstof mocht dit gebeuren. Dat zegt de organisatie tegenover Focus. Benzine met bio-ethanol is bij de Duitsers zo’n zes cent goedkoper in vergelijking met brandstof zonder het goedje.