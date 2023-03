Ford Capri keert terug. Maar is dat goed nieuws?

De Ford Capri keert terug naar de Ford-dealers.

Als het aankomt op leuke auto’s voor de gewone man, is Ford altijd hofleverancier geweest. Met name als het gaat om hot hatchbacks, rallyspecials en coupés heeft het merk heel veel toffe dingen gedaan.

Eentje daarvan is legendarisch: de Ford Capri. Sinds dit model uit productie is, zijn we aan het dromen op een comeback. Een paar keer kwam Ford dicht in de buurt, maar trok het de keutel in.

Nu hebben we goed en slecht nieuws voor jullie. Het goede nieuws: de Ford Capri keert terug! Het slechte nieuws: het wordt geen betaalbare coupé met dikke V6. Dat meldt Autocar.

Geen Mustang Mach-E praktijken

Het is niet zo dat Ford zoals de Mustang Mach-e een elektrische crossover gaat maken met Capri-kenmerken. Nee, alleen de naam zal gebruikt worden. Het zou gaan om de tweede MEB-van Ford. Het MEB-platform is van Volkswagen.

De onlangs onthulde Ford Explorer EV staat op dat platform. De Explorer EV heeft overigens op de naam na ook niets van doen met een ‘echte’ Explorer. Bij de aankondiging van die auto bevestigde Ford dat de Explorer een van de twee nieuwe Fords is op MEB-basis.

Er komt dus nóg een Volkswagen Ford en die gaat dus met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid Capri heten. Het nieuwe model zal in niets lijken op de Capri, maar echt alleen de naam krijgen.

Waarom doet Ford dit met deze namen? De Mustang Mach-E is niet echt een Mustang en de huidige Puma is niet zo leuk als de echte Puma. Volgens Ford roepen de namen alsnog voldoende gevoelens op bij het publiek.

Ford Capri keert terug: ook logistieke redenen

Daarbij zitten er ook een paar logistieke redenen achter. Ford hoeft zo niet opnieuw een task force samen te stellen die namen bedenkt tijdens een heisessie. Ook hoeft Ford niet meer te checken of het geen scheldwoord is in het Mandarijn of een Sloveens synoniem voor zilte vleeswaren. Oh, en als laatste: Ford heeft de rechten op de naam al.

Dan nu het nieuws wat je niet wil horen, maar waarvan je het antwoord wel weet, eigenlijk. De auto zal een ‘Sport Crossover’ zijn. Gelukkig zegt Ford wel toe dat de nieuwe Capri zeker niet saai zal zijn qua styling.

