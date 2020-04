“Duitse auto industrie verliest 100.000 banen”

De Duitse auto industrie incasseert harde klappen.

Niet alleen bij Tesla vliegen mensen de laan uit, ook de Duitse auto industrie wordt hard getroffen door het coronavirus. Zo heeft Mercedes al aangekondigd dat de salarissen van honcho’s worden teruggeschroefd. Maar de echte klappen vallen bij noeste arbeiders. Dat veel fabrieken nu gedwongen stilstaan is natuurlijk al balen. Nog belangrijker is echter dat men verwacht dat de vraag naar auto’s ontzettend in gaat storten. En dan niet alleen op korte termijn, maar ook nadat het virus verslagen is.

De deskundoloog met de beste naam in de business, Ferdinand Dudenhöffer, spiegelt Der Spiegel Die Welt een grimmig plaatje voor. Dudenhöffer vermoedt dat er in Duitsland binnen korte termijn een overcapaciteit van 1,3 miljoen auto’s zal ontstaan. Het rekensommetje is simpel. In 2018 maakten de Duitsers nog 5,1 miljoen auto’s. Dit jaar zal het resultaat van vraag en aanbod volgens Ferdinand resulteren in 3,8 miljoen units.

Door deze mismatch staan volgens Dudenhöffer, dezer dagen verbonden aan de Universiteit van Sankt Gallen, 100.000 banen op de tocht. Om je een idee te geven hoe enorm dat getal is: volgens Ferdinand kent de Duitse auto industrie nu zo’n 830.000 banen. Deze zijn verdeeld onder de grote bedrijven die we allemaal kennen en de toeleveranciers.

Gelukkig is er ook nog een beetje goed nieuws. In het verleden deed Dudenhöffer ook weleens boude claims, maar die werden niet altijd realiteit. Zo zei hij in 2009 dat Audi snel groter zou zijn dan Mercedes en dat Mercedes haar F1 budget beter in andere dingen kon investeren. In 2018 claimde hij tevens dat Toyota de grootste fabrikant zou blijven, waarna VAG met die eer ging strijken in 2019. Laten we dus maar hopen dat de Prof ook dit keer een tikkie verstrooid was.