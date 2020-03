Volkswagen sluit deze week zijn fabrieken

Ook Volkswagen moet maatregelen treffen om verspreiding van het coronavirus te vertragen.

Het coronavirus laat zijn duidelijke sporen na. Op dit moment zijn de meeste Nederlanders thuis aan het werk, samen met de kinderen op de achtergrond. Horeca-gelegenheden zijn gesloten. Kortom, een zeer serieuze situatie.

Rigoreuze beslissingen

In andere landen is de sfeer niet veel beter, integendeel. Ook in de autoindustrie worden er rigoreuze beslissingen genomen. Kijk maar naar Italië. Daar werden de fabrieken van diverse merken gelosten. Denk aan Fiat, Alfa Romeo en Ferrari. Gisteravond kwam daar Maserati nog bij. Maar meer merken met Europese fabrieken gaan hun fabrieken sluiten. Vandaag heeft Volkswagen bekend gemaakt dat het een aantal productiefaciliteiten gaat sluiten.

Stopzetten

Volkswagen gaat een gedeelte van zijn productielijnen stopzetten. De personeelsraad van Volkswagen heeft dat vandaag bevestigd. Vandaag zal de Duitse gigant aankondigen dat de fabrieken dichtgaan. Dat meldt Reuters. Een fabriek kun je nu eenmaal niet simpel aan of uit zetten, dus moet het proces zo snel mogelijk worden ingezet. Dit betekent dat deze week de laatste week zal zijn en vrijdag de laatste werknemers op het terrein aanwezig zullen zijn.

Fabrieken

Het is nog niet bekend welke fabrieken zullen sluiten. Natuurlijk is er de fabriek in Wolfsburg. Volkswagen heeft echter nog veel meer fabrieken in Duitsland: Baunatal (transmissies, uitlaten en dergelijke), Braunschwieg (plastics, stuurhuizen, assen), Chemnitz (motoren), Dresden (e-Golf), Düsseldorf (Crafter), Emden (Passat), Hannover (Transporter) en Zwickau. Daarnaast heeft Volkswagen diverse andere merken die in Duitsland geproduceerd worden, zoals Audi, Porsche en MAN.