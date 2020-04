Lotus Elise gaat kablabber in Dieren

Biem! Deze Lotus Elise hing wellicht de beest uit in Dieren.

Ah, een prachtige zondag in de vroege lente. Tijd om de funmobiel wakker te schudden en een stukje te gaan toeren. Je kan weliswaar niet echt ergens heen in deze corona-tijden, maar in de juiste auto is de reis al een bestemming op zich. Een Lotus Elise is zeker een auto die in aanmerking komt voor zo’n plezierritje. Sterker nog, weinig andere auto’s geven zoveel smiles per miles als de lichtgewicht Lotus.

Dan moet je ‘m alleen wel heel houden, anders is het snel over met de vreugde. Helaas slaagde een Lotus-rijder in Dieren daar niet in. Met zijn ‘dinnetje als passagier, toog hij naar een industrieterrein voor een romantisch uitje. Het ging echter mis op de kruising van de Kanaaldijk en de Kanaalweg. Om onverklaarbare redenen verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het resultaat zie je op de foto’s.

Gelukkig kwam de jongeman met de schrik vrij. Zijn betere helft is er iets minder goed vanaf gekomen. Zij is door een ambulance met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Als ze daar geen coronavirus tegenkomt, zal ze waarschijnlijk wel weer herstellen. Of dat laatste ook geldt voor de Lotus lijkt ons twijfelachtig. We weten immers dat de reparatiekosten voor het geesteskind van Roman Artioli niet mals zijn.

Image-Credit: Roland Heitink, persbureau Heitink