Tesla Model Y heeft joekelige designfout

Tesla heeft niet op zitten letten en de Model Y voorzien van een designfout.

Elon Musk heeft niet zoveel op met zijn werknemers redden van COVID-19, maar wil wel de aarde redden. Althans dat is volgens sommigen de missie van het bedrijf Tesla. Als de wereld verlost is van auto’s met een ICE wordt alles beter. Het nieuwste model van Tesla, de Model Y, is het nieuwste wapen in het arsenaal van de Muskias. De opgeblazen Model 3 is echter niet geboren onder een gunstig gesternte, zo lijkt het.

Hype

De uitlevering van de Model Y is namelijk van start gegaan midden in deze corona-tijd. Dat is een voordeel en een nadeel. Het is niet per se de beste tijd om als een raket uit de startblokken te komen qua verkopen. Veel mensen hebben immers wel iets anders aan hun hoofd. Aan de andere kant, het klein beetje hype dat de Model Y nog wel weet te genereren kan Tesla goed gebruiken in deze periode.

Haters

Nu is de vraag, is het ook een beetje een puike bak, zo’n Model Y? Dat Tesla qua batterijen de zaakjes goed voor elkaar heeft dat weten we, maar hebben ze daar nu ook een goed doordachte auto omheen gebouwd? Zit het allemaal lekker strak in elkaar? Dat is immers nog weleens de (terechte) kritiek van onafhankelijke denkers geweest, door veel Tesla fans ook wel aangeduid als haters.

Doug

Ons aller Doug DeMuro kwam bij zijn enthousiaste review al wat dingetjes tegen waaruit je zou concluderen dat dit niet in alle opzichten het geval is. De stoelen staan op een paar lelijke stelten, voor de beloofde derde zitrij lijkt geen plaats en de achterstoelen zijn verwarmd, maar de achterpassagiers kunnen die functie niet bedienen met een knop. Een beetje vreemd, maar volgens fans van het merk vast niet voldoende reden om de Model Y te betitelen als niet lekker.

Peperdure schadepost

Doch wat als deze lieden keihard getroffen worden in de portemonnee door een designfout? Zoals je kan zien loopt de forse achterklep van de Model Y namelijk door in de achterbumper. Zodanig dat deze klep eigenlijk niet beschermd wordt door diezelfde achterbumper. Dit heeft inmiddels de aandacht getrokken van Tesla’s vrienden en vijanden. Het betekent namelijk dat elke lullige schade aan de achterzijde van de Model Y al snel leidt tot het moeten fixen van de achterklep in plaats van alleen de bumper . En zoals we weten, is het repareren van Tesla’s sowieso al stervensduur. Mensen zijn dan ook not best pleased.

Every bumper collision breaks the whole hatchback which will need to be replaced. Insurance rates will be insane.



Look how every. other. car. is. designed. $TSLAQ pic.twitter.com/Xafv4zGzhg — Oh Come On! (@BluthCapital) March 27, 2020

Andere fabrikanten

Is dit daadwerkelijk te betitelen als een designfout? Op zich wel, want zoals je al ziet in bovenstaande tweet, doen andere fabrikanten het over het algemeen inderdaad anders. Zij beschermen achterkleppen met achterbumpers. ‘Bumpen’ is dan ook een beetje het bestaansrecht van de, meestal niet erg fraaie, achterbumper. Zoals de ZIL-rijdende schurk in Goldeneye als zei: ‘use the bumper, that’s what it’s for!‘

Het rekening houden met potentiële schadebedragen is wel degelijk iets waar andere merken zich wél mee bezig houden. Zo is de lelijke groef tussen de bumper en de motorkap op bijvoorbeeld de BMW F01 en F10 bedoeld om de motorkap te beschermen tegen een fender bender aan de voorzijde. Dit niet alleen om klanten te helpen, maar ook om verzekeringspremies laag te houden.

Honda heeft in het recente verleden overigens dezelfde fout als Tesla gemaakt met de Jazz, maar zij losten dat op met een dikkere bumper na de facelift. Zelfs Insideevs kan het niet geloven dat Tesla dit over het hoofd heeft gezien en bericht dat het eerste slachtoffer al is gevallen.

Wij hebben dus maar vast een voorschot genomen op de fix van Tesla en de voorbumper van een US-spec Countach op de Model Y geplakt. Een beetje scheef uiteraard om het realistisch te houden. Goede oplossing?