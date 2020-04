Duitse politie gaat voor waterstof

Agenten uit het Nedersaksiche Osnabrück gaan aan de slag met de Hyundai Nexo. Hebben ze het goed bekeken of niet?

Een Hyundai op waterstof: het lijkt niet op het eerste gezicht niet de meest hand liggende keuze voor de Duitse politie. Toch heeft de politie van Osnabrück hun zinnen gezet op de Hyundai Nexo.

Vanwaar deze keuze? Alle organisaties willen graag hun steentje bijdragen aan het klimaat – of op z’n minst de schijn ophouden – en zo ook de Duitse politie. Uiteraard is een elektrische auto dan een logische keuze. Daar zijn ze dan ook zeker niet aan voorbij gegaan. In de deelstaat Nedersaksen rijden namelijk al 144 elektrische politieauto’s rond.

Toch willen de Duitse dienders nog wat verder kijken dan elektrisch. Daarom heeft de politie van Osnabrück bij wijze van experiment ook een politieauto op waterstof in hun vloot opgenomen. Het aanbod van deze auto’s vrij beperkt, dus de keuze was snel gemaakt. De Hyundai Nexo zal nu een jaar lang dienst doen bij de politie van Osnabrück, om te kijken hoe dat bevalt.

Het zwakke punt van de brandstofcelauto is natuurlijk het laadnetwerk. In Duitsland wordt hier wel hard aan gewerkt. Momenteel staan er al zo’n tachtig laadstations bij onze oosterburen. Dat is nog steeds relatief weinig natuurlijk, maar in 2018 stond de teller nog maar op vijftig. Gelukkig staat er een laadstation in de buurt van Osnabrück, dus daar kunnen de agenten terecht met hun politieauto op waterstof.

Het voordeel is dat waterstofauto’s een beduidend grotere actieradius hebben dan EV’s. Een Hyundai Nexo heeft een bereik van 665 kilometer. Daar kan zelfs een Tesla Model S Long Range niet aan tippen. Bovendien is opladen zo gepiept. Vanuit dat oogpunt is de Nexo dus helemaal niet zo’n gekke keuze.

De Nexo is wel vrij prijzig: in Nederland betaal je minstens €83.995 voor dit model. Gelukkig hoeft de Duitse politie zich daar geen zorgen over te maken. Het experiment kan namelijk op financiële steun van de overheid rekenen.

Het is overigens niet de eerste politieauto op waterstof. De Berlijnse politie reed ook al rond met een Toyota Mirai en de Hamburgse politie met een Mercedes GLC F-cell. Ook in Londen is er een batterij Mirai’s toegevoegd aan de politievloot.

Foto’s: Polizeidirektion Osnabrück