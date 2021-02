Duitse gigant gelooft in de toekomst van waterstof - Autoblog.nl

Elektrificatie is wat momenteel de klok slaat in autoland. Maar, gelooft er iemand eigenlijk nog in waterstof?

De consensus in autoland lijkt momenteel toch wel te zijn dat Elon Musk gewonnen heeft. De Muskias pionierde een dikke tien jaar geleden met moderne elektrische auto’s en met dank aan wat politieke steun is hij nu de rijkste man ter wereld. Het voelt alsof de auto’s die nog nieuw verkocht worden met een verbrandingsmotor de laatste der Mohikanen zijn. Zelfs als het misschien nog even duurt totdat de ICE’s allemaal verdwenen zullen zijn, zeker in de landen waar ze niet simpelweg keihard verboden worden door de autoriteiten.

Nadelen accu

Toch blijven de nadelen die de elektrische auto altijd al had en nu nog heeft voorlopig wel bestaan. Accu’s zijn loodzwaar, zeker als ze een acceptabele range moeten bieden of heel veel power moeten leveren, zoals in trucks en boten. Dat ongewenste gewicht in beweging brengen en afremmen kost energie. In de accu’s zitten ook materialen die net als dinosap uit de grond moeten komen, eindig zijn en niet altijd even milieuvriendelijk gewonnen worden.

Daarbij is die range nog steeds gewoon een dingetje. Ja, voor de dagelijkse commute van Jan Modaal hoeft het allemaal geen probleem meer te zijn. Maar elke keer dat je tóch weer onderweg moet opladen en een half uur uit je neus staat te peuteren, is er een teveel.

Waterstof

Maar goed, als teruggaan naar traditioneel dinosap echt niet meer kan, zijn er dan alternatieven? Sommige partijen hopen van wel. Zo droomt Porsche over een 911 op synthetische brandstof. Maar het meest gehoorde alternatief voor de Battery Electric Vehicle is de auto op waterstof. Terwijl merken als Volkswagen en Mercedes voorlopig gestopt zijn met het ontwikkelen van dit soort auto’s, geloven sommige fabrikanten er nog heilig in.

BMW en Toyota bijvoorbeeld, lijken de EV eigenlijk liever over te willen slaan ten faveure van de waterstofauto. Met Europa als belangrijke markt, heeft met name BMW echter geen keuze. Ze moeten wel aan de EV om te overleven de komende jaren. Ondertussen werken de Münchenaren echter stug door met hun Japanse partner om waterstof alsnog te laten gebeuren. Toyota heeft al een tijdje de Miraj in het gamma. Hieronder zie je een plaatje van de BMW X5 op waterstof, die als het goed is volgend jaar op de markt komt. Fraai ding zo.

Thyssenkrupp

Net als bij EV’s, is een van de obstakels voor de waterstoftoekomst de infrastructuur. Wellicht zou je bestaande benzinestations makkelijker kunnen ombouwen naar waterstofstations dan naar stekkerpaleizen. Maar dan moet het goedje ook nog gemaakt worden. Hier komt de Duitse industriereus Thyssenkrupp om de hoek kijken.

Je favoriete maker van roltrappen laveert momenteel door zwaar weer. De staaldivisie is uiterst verliesgevend en er wordt door aandeelhouders openlijk getwijfeld of die hele business nog wel past binnen het bedrijf. Daar staat tegenover, dat Thyssenkrupp zelf denkt op pole position te staan om een grote speler te worden in het leveren van technologie om water in zuurstof en waterstof om te zetten. CEO Martina Merz sprak vrijdag hierover haar discipelen toe:

We zijn het enige bedrijf die de techniek in huis heeft om op grote schaal waterstof en zuurstof uit water te creëren met behulp van stroom. Martina Merz, voelt bij haar staaldivisie de Schmerz

Thyssenkrupp zelf schat in dat de markt voor deze technologie in 2030 goed zal zijn voor zo’n 20 tot 40 miljard Euro omzet. Sommige investeerders zien in de waterstofmarkt dan ook de grote kans voor Thyssenkrupp om een glorieuze nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Heb jij ook al aandelen Nikola? Of moeten we gewoon kappen met die waterstofdroom? Laat het weten, in de comments!