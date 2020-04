Dit kost de nieuwe Seat Leon

Seat maakt vandaag de eerste prijzen bekend van de vierde generatie Seat Leon.

Inmiddels zijn ook de Audi A3 en de Skoda Octavia onthuld, maar de Leon was de eerste VAG C-segmenter die in het kielzog van de Golf 8 volgde. Eind januari konden we de nieuwe Seat Leon voor het eerst aanschouwen. Geheel volgens de verwachting was dit een scherper gelijnde versie van de Volkswagen Golf. Seat gooide op weinig vlakken het roer om. Desondanks was het wel weer gewoon een strakke bak geworden.

Vandaag maakt Seat bekend welke prijzen er aan de nieuwe Seat Leon hangen. De auto’s zijn eerst te bestellen als Launch Edition. Om meteen ter zake te komen: de vijfdeurs versie is er vanaf €31.495. Je krijgt voordat bedrag een 150 pk sterke 1.5 TSI. De vanafprijs van de ST is €30.525. Je leest het goed, dat is minder dan de hatchback. De 1.5 TSI is in de stationwagon echter minder krachtig, met 130 pk in plaats van 150 pk. Daarnaast is deze versie iets minder dik aangekleed.

De bovengenoemde bedragen gelden voor de versie met een handbak. Een 1.5 eTSI (mild-hybrid) met een DSG-automaat is vanaf €33.425 te krijgen, in Style uitvoering. Dieselen kan ook, met de 2.0 TDI. Deze versie kost €31.725 als Launch Edition. De ST heeft standaard een meerprijs van €1.200.

Bij de Launch Editions gaat het om een Style- of FR-uitvoering. De goedkoopste uitvoering in de Reference. De prijzen van deze versie zullen in april bekend gemaakt worden. De nieuwe Leon is per direct te configureren en te bestellen.

Concurrentie

Als eerste is het natuurlijk de vraag hoe de prijzen zich verhouden tot die van de Golf. De 1.5 eTSI met DSG-automaat en 150 pk kost in Golf-verpakking €36.770. De technisch identieke Seat-versie is dus zo’n €3.000 goedkoper. Volkswagen levert de 1.5 TSI in de Golf niet met 150 pk en handbak. Die versie kunnen we dus niet een op een te vergelijken. De Golf 1.5 TSI Style met 130 pk kost €32.275. Bij Seat heb je voor een bedrag van €31.495 20 pk extra. De 1.0 TSI’s met 90 en 110 pk uit de Golf zullen overigens binnenkort ook nog hun weg naar de Leon vinden.

De 1.5 TSI is verder te vergelijken met de Renault Mégane. Bij Renault ben je voordeliger uit: voor €1.000 minder heb je namelijk een vrij rijk uitgeruste Bose-uitvoering, met ook nog eens 10 pk meer. Een Opel Astra kost ongeveer evenveel als de Leon. De 1.2 Turbo met 145 pk een handbak kost namelijk €31.099 in Elegance-uitvoering.