De Mercedes GLC F-CELL is schoner dan schoon

Sommigen denken dat de toekomst toebehoort aan EV's. Anderen zweren dat we uiteindelijk onze helium heil moeten vinden in waterstof. Mercedes brengt beide kampen samen en combineert doodleuk beide technieken in één auto.

De GLC F-CELL is namelijk de eerste auto ooit die brandstofceltechnologie combineert met accutechniek in de vorm van een plug-in hybrid. De F-CELL kan daarmee zowel op waterstof als op stroom rijden. De naam F-CELL ken je bij Mercedes wellicht nog van de B-Klasse F-CELL. Je hoort tegenwoordig niet heel veel meer over auto’s met waterstof. Zodoende krijg je de indruk dat de meeste fabrikanten aandrijving door middel van het kleinste atoom opgegeven hebben.

Maar niks is minder waar. Toyota doet zijn best met de Mirai. Hoewel de Japanners ook bekend staan om hun hybrides, is het nu echter Mercedes dat met een plugin hybride op waterstof op de proppen komt.

De auto is zoals de naam al aangeeft gebaseerd op de GLC (rijtest) en heeft een actieradius van 437 kilometer volgens de NEDC-cyclus. Mercedes heeft vorderingen geboekt met de waterstofmotor, want het ding is nu zo klein dat ‘ie gewoon volledig onder de motorkap past. Tevens verbruikt de motor nu veel minder platina dan voorheen, wat wel zo fijn is om het kostenplaatje realistisch te houden. De motor levert 200 pk en 350 Nm. De benodigde brandstof wordt opgeslagen in twee tanks met een maximale inhoud van 4,4 kilogram waterstof.

Naast de waterstof-motor is de auto, aangezien het een plug-in hybrid betreft, voorzien van een elektromotor aangedreven door een accu met een capaciteit van 13,8 kWh. Dit elektro-deel van de aandrijflijn is aan de achterkant van de auto gemonteerd. De accu heeft in het beste geval 1,5 uur nodig om volledig te worden opgeladen.

De GLC F-CELL kent verschillende rijmodi. In Hybrid-modus spreekt de auto zowel energie uit de brandstofcel als uit het accupakket aan. In F-Cell-modus wordt vrijwel alleen de brandstofcel aangesproken. In Battery-modus wordt juist alleen het accupakket aangesproken, puur op de batterij komt de GLC 49 kilometer ver. In Charge-modus tenslotte wordt prioriteit gegeven aan het opladen van de batterij. Mercedes-Benz heeft nog geen datum genoemd waarop de GLC F-CELL in productie gaat, maar verwacht die in de komende maanden aan te kunnen kondigen.