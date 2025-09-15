Duitse politie kan niet lachen om Folizei-grap

Flauw hoor…

Een slimme ondernemer weet: aandacht is alles. Joel Beukers is daar het levende bewijs van. Een Duitse ondernemer wist ook op ludieke wijze aandacht te trekken. Hij doet aan bestickering en had daarom zijn werkbus omgetoverd tot politiebus. Er stond alleen geen Polizei, maar ‘Folizei’. Wie zegt dat Duitsers geen humor hebben?

Toch kon niet iedereen de humor inzien van deze bestickering. De Folizei-bus kwam namelijk ook onder de aandacht van de politie en die besloten de beste man een bezoekje te brengen.

De Duitse politie nam geen halve maatregelen: de bus werd meteen afgevoerd. De 36-jarige eigenaar vertelt tegenover Bild dat de politie ’s ochtends opeens met tien man voor de deur stond. Ze doorzochten zijn huis en namen zijn telefoon, laptop en een speelgoedzwaailicht van zijn zoontje in beslag.

Volgens de eigenaar was de politie hem op het spoor gekomen door een TikTok-video, waarin de bus met blauwe zwaailichten reed. Dat is natuurlijk verboten, maar de video was volgens de eigenaar puur een promotiestunt. We gaan ervanuit dat hij niet dagelijks door het verkeer rijdt met blauwe zwaailichten.

Of de Vito nu echt zoveel lijkt op een politiebus valt te betwisten. Politiebussen zijn doorgaans niet matgrijs en ze hebben ook geen gele velgen. De politie schrijft echter in het persbericht dat voorbijgangers dachten dat het om een politiebus met pech ging. Pas bij nadere inspectie zagen ze dat het een neppert was.

Waarschijnlijk krijgt de man zijn bus wel weer terug, als hij de wrap maar verwijdert. Hij had namelijk al eerder een soortgelijk geintje uitgehaald met een Opel Calibra. Deze werd ook in beslag genomen, maar hij kreeg ‘m weer terug toen de wrap verwijderd werd.

Via: Bild