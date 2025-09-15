Nieuwe Stellantis-baas heeft het flink aan de stok met Chinese concurrent

Hij zit nog maar net op de troon, maar zorgt nu al voor trammelant.

Antonio Filosa zal zijn nieuwe baan niet hebben uitgekozen vanwege de lage werkdruk of de geweldige gang van zaken van zijn bedrijf. Filosa mag de rommel die Carlos Tavares heeft achtergelaten bij Stellantis opruimen. Geen wonder dat hij er eens naast zit met een uitspraak over verkoopcijfers.

Filosa werd gevraagd naar de verkoopcijfers van het nieuwste merk van de Stellantis-stal, het Chinese Leapmotor. Volgens de nieuwe opperbevelhebber gaat het erg lekker met Leapmotor. ”Afgelopen maand heeft Leapmotor volgens mij meer elektrische auto’s verkocht dan BYD in Duitsland”, zei de Stellantis-topman bij een investeerdersbijeenkomst.

Reactie BYD

Ik weet niet wat geïrriteerd is in het Chinees, maar bij BYD waren ze dat in ieder geval. De Italiaanse persafdeling van BYD zag de quote van Filosa en besloot erop te reageren met een persbericht. Hierin staat het volgende.

“Als reactie op de uitspraken van gisteren van Stellantis CEO Antonio Filosa, die publiekelijk verklaarde dat Leapmotor meer verkocht dan BYD in Duitsland, verduidelijkt het bedrijf de volgende verkoopcijfers voor de Duitse markt van januari tot en met augustus 2025: met 8.610 nieuwe registraties in de eerste acht maanden van het jaar loopt BYD ruim voor op Leapmotor, dat slechts 3.536 voertuigen registreerde. In het BEV- en PHEV-segment registreerde BYD 5.852 BEV’s en 2.757 PHEV’s, waarmee het Leapmotor overtrof met 3.088 BEV’s en 448 PHEV’s.”

De cijfers van BYD kloppen niet

Volgens de officiële cijfers van de Duitse overheid (KBA) registreerde BYD tussen januari en augustus 2025 in totaal 8.578 auto’s, waarvan 5.803 volledig elektrisch en 2.775 plug-in hybrides. Leapmotor kwam in dezelfde periode uit op 3.531 registraties, bestaande uit 3.083 EV’s en 448 PHEV’s. De nummertjes die BYD Italië communiceert, zijn dus niet accuraat, maar het punt blijft wel staan: BYD verkoopt meer (elektrische) auto’s in Duitsland dan Leapmotor.

Vervolgens pakt BYD ook nog even door met het vuren op Stellantis. Het Chinese merk sneert naar Filosa door wat andere Stellantis-merken erbij te betrekken. BYD verkocht namelijk meer auto’s in Duitsland in de periode januari tot en met augustus 2025 dan Alfa Romeo en meer stekkerauto’s dan Jeep. Die voor je!

Stellantis verklaart

Het persbericht uit Italië is ook gelezen door het moederbedrijf van Leapmotor. Tja, tegen die cijfers is weinig in te brengen toch? Stellantis besluit echter om het over een andere boeg te gooien. Een woordvoerder van Stellantis zei dat de opmerkingen van Filosa “alleen betrekking hadden op de maand augustus, toen Leapmotor inderdaad het eerste Chinese merk in het land was met het hoogste aantal registraties van batterij-elektrische voertuigen en het hoogste marktaandeel.”

“In augustus 2025 was Leapmotor in Duitsland het bestverkochte Chinese BEV-merk en de Leapmotor T03 was de bestverkochte Chinese BEV”, legde hij uit. De woordvoerder voegde eraan toe: “Alle andere beoordelingen van de concurrentie kunnen niet worden gekoppeld aan wat onze CEO heeft verklaard.”

Klopt dat wel?

Kijken we nog eens naar de KBA-cijfers, dan zien we dat er 606 nieuwe T03’s op Duits kenteken werden gezet in augustus 2025. Over dat aantal gaat geen enkel BYD-model heen. Het is de bestverkochte auto in Duitsland van vorige maand van een merk dat puur Chinees is. Zie je MG als Chinees merk – wat het inmiddels is – dan wint de RX6. Dit is een SUV die MG in Nederland niet verkoopt. Benieuwd of MG ook aan deze discussie gaat meedoen, al hebben ze daar wel andere dingen aan hun hoofd.

