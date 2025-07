Nederlandse YouTubers onder vuur in Duitse media

De oosterburen zijn wakker geworden na 15 jaar?

We hebben iets in de buurt waar ze in de rest van de wereld jaloers op zijn. De autobahn! De weg met onbegrensde mogelijkheden. Steeds vaker begrensd overigens en natuurlijk gelden er gewoon verkeersregels.

De internationale interesse in de autobahn is altijd groot geweest en daar hebben de jongens van AutoTopNL hun brood van gemaakt. Al 15 jaar lang vermaken ze autoliefhebbers over de hele wereld met hun automotive content, voornamelijk opgenomen op de autobahn. Het resultaat is een YouTube-kanaal met meer dan 7.000 video’s, meer dan twee miljard weergaven en meer dan 4 miljoen abonnees. En eindelijk weet de Duitse media ze ook te vinden.

In een uitgebreid artikel omschrijft de Duitse krant NRZ de YouTubers als Nederlandse snelheidsduivels die de A57 tussen Goch en Uedem als een persoonlijk testcircuit gebruiken. Overigens noemen ze de naam van het YouTube-kanaal niet, maar iedereen weet over wie ze het hebben.

Autobahnpolizei: geen probleem

In het artikel omschrijven ze de werkzaamheden van de videomakers en dat ze met snelheden van ‘wel 350 km/u’ over de autobahn razen. De krant heeft een woordvoerder van de Duitse autobahnpolitie in Düsseldorf om een reactie gevraagd, maar die waren heel recht voor hun raap. Ze doen niets verkeerd! De verkeersregels worden gerespecteerd en het rijgedrag is niet roekeloos. Ja, het gaat soms met 350 km/u, maar dat is legaal. Simpel zat. Zolang er geen direct gevaar ontstaat en het verkeer niet wordt gehinderd is er niets aan de hand, aldus de polizei.

Powerslides

De politie in Kleve zegt in een reactie de video’s ook in de gaten te houden. Maar zelfs bij eventuele overtredingen is het niet makkelijk om ook vervolging in te zetten. Justitie in Duitsland heeft een gezicht nodig dat op dat moment de overtreding begaat.

Met een camera op het hoofd is niet op heterdaad vast te stellen wie de overtreding begaat, mocht er een overtreding plaatsvinden. Een vermoeden is niet genoeg. Zo vinden ze kleine driftjes die op de Duitse B-wegen plaatsvinden niet zo grappig. Dit laatste is regelmatig te zien in de video’s op YouTube.

In hetzelfde krantenstuk staat omschreven dat omwonenden geen melding hebben gedaan van overlast. Kortom, het is een beetje narren en zoeken naar sensatie wat de Duitse krant doet. Het komt neer: niets aan de hand mensen, gewoon doorlopen. Voorlopig kunnen de YouTubers keurig doorgaan met het opnemen van hun video’s zoals ze al jaren doen.