Video: BMW M5-rijder kan niet overweg met achterwielaandrijving

Leuk hoor, die 2WD-modus.

De BMW M5 heeft 4WD, maar je kunt schakelen naar 2WD met een paar drukken op de knop. Als je dan het pedaal vloert. Tja.. Kijk zelf maar

