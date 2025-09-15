Video: BMW M5-rijder kan niet overweg met achterwielaandrijving

Leuk hoor, die 2WD-modus.
De BMW M5 heeft 4WD, maar je kunt schakelen naar 2WD met een paar drukken op de knop. Als je dan het pedaal vloert. Tja.. Kijk zelf maar
Bekijk ook deze video: Rallyrijder schrikt zich het apezuur
Auteur: Redactie Autoblog, gepost om – 1 Reactie
Reacties
Motomoto zegt
Wat een pannenkoek