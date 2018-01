Duitse premier voelt zich sardientje in zijn S-Klasse

Sardine-Klasse?

Minister-president Winfried Kretschmann mag dan wel een belangrijk figuur zijn in Duitsland, vol lof over hun binnenlandse producten is hij niet helemaal. De premier van Baden-Württemberg uitte recentelijk aardig wat kritiek over zijn bedrijfsauto, met als voornaamste knelpunt dat hij te klein is voor zijn entourage.

De minister-president spendeert immers flink wat tijd in zijn S-Klasse sedan, dankzij alle afspraken die hij moet bezoeken. Deze bezoekt hij samen met een klein groepje mensen die hem ondersteunen in zijn werk. Volgens Kretschmann houdt hij hierom amper plek over om comfortabel te zitten en voelt hij zich als een sardine in een blik. De minister-president klaagt over het feit dat hij is ingesloten door zijn lijfwacht en een andere medewerker. Zo zegt Kretschmann dat zijn lijfwacht, die voor hem zit, veel beenruimte van hem afpakt. Tijd voor een upgrade?

Kretschmann is echter wel te spreken over de prestaties van zijn auto. De Duitser wordt rondgereden in een plug-in hybride versie van de S-Klasse. Niet zo gek, als je bedenkt dat hij lid is van Die Grünen. Een soort Duitse Groenlinks, maar dan populairder.

Met dank aan Arno voor de tip!