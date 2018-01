Gelekt! Hete info over de Ferrari 488 ‘Special Series’

Dit gaat een beest worden.

We weten dat Ferrari werkt aan een hardcore versie van de 488 GTB. Tot nu toe moesten we het hebben van vage info uit interviews, spyshots en wat lekplaatjes. Nu kunnen we het eens hebben over de officiële feiten. De Italiaanse autobouwer organiseerde een exclusief preview event voor Ferrari-klanten. Een aanwezige had lak aan de regels en maakte stiekem enkele foto’s van de specsheet. De heetste info over de hardcore 488 ligt nu op straat, met dank aan ferrariphotopage.

We beginnen bij de naam. Modelnamen als 488 GTO of 488 Speciale hebben we al regelmatig gezien. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk hoe ‘ie gaat heten. In de presentatie spreekt Ferrari over V8 Sport Special Series. Voor het gemak houden we het voor nu even op 488 Special Series.

De 488 Special Series krijgt de snelste door Ferrari ontwikkelde V8 ooit onder de kap. Het merk zegt dat het blok is afgeleid van de motor uit de 488 Challenge. De geblazen achtcilinder gaat tussen de 700 en de 750 pk leveren. Ferrari spreekt over ‘de grootste upgrade ooit’. Niet heel vreemd, aangezien er nu eenmaal meer vermogen valt te peuteren uit een turbomotor dan uit een atmosferische motor. De V8 weegt 10 procent minder in vergelijking met het blok uit de 488 GTB. Daarnaast krijgt de motor een ‘track-like sound’. De 488 Special Series zou zelfs sneller zijn dan een LaFerrari op Fiorano.

Uiteraard is de Ferrari op dieet geweest. De hardcore 488 krijgt nieuwe velgen, die 40 procent minder wegen in vergelijking met de velgen op de GTB. Daarnaast is het opbergvakje exit en kijk je naar een kale aluminium vloer in plaats van fraaie vloermatten. De motorkap, voorbumper, achterspoiler en achterbumper zijn van carbon. De nieuwe actieve spoiler zorgt weer voor een verbeterde luchtstroom. Ferrari heeft het over over een verbetering van 20 procent als het gaat om aerodynamica.

Net als de 360 Challenge Stradale, de 430 Scuderia en de 458 Speciale krijgt de 488 Special Series twee strepen over de motorkap. De body zal een heftigere styling krijgen, met onder meer een 488 GTE-geïnspireerde diffuser (zie foto boven dit artikel). De versnellingsbak is scherper afgesteld en de Ferrari komt op nieuwe Michelin Sport Cup 2 banden te staan.

Het uiterlijk is nog een geheimpje. In aanloop naar maart krijgen we ongetwijfeld de nodige sneak peaks te zien in de vorm van teasers. De verwachting is dat Ferrari op de Autosalon van Genève het doek trekt van de 488 Special Series.

Met dank aan iedereen voor de tips!