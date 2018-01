Audi, BMW & Mercedes: wie verkocht het meest in 2017?

The results are in!

De drie Duitse premiummerken braken stuk voor stuk hun eigen records. Ongetwijfeld een reden voor een feestje, maar ik kan het niet helpen om te bedenken dat hier toch enige gemixte emoties bij komen kijken. De verschillen onderling zijn namelijk nog altijd beduidend groot, en groeien daarbij alleen nog maar verder.

Merk Verkoop 2017 Verkoop 2016 Verschil t.o.v 2016 Audi 1,878,100 1,867,738 + 0.6% BMW 2,088,283 2.003.359 + 4,2% Mercedes 2,289,344 2.083.888 + 9.9%

Audi heeft naar eigen zeggen een turbulent jaar achter de rug. Hoewel ze het op de valreep nog in hun voordeel hebben weten te keren, hadden ze waarschijnlijk meer verwacht. De verkopen aan het eind van het jaar groeiden namelijk slechts met 0,6 procent, terwijl hun directe concurrenten forse stijgingen noteerden. De positieve uitkomst is voornamelijk te danken aan groei in de drie belangrijkste markten: Duitsland, de Verenigde Staten en China. Laatstgenoemde was met name in de eerste helft van het jaar een tergende markt.

BMW presenteert hun cijfers wederom met het aloude trucje, door de focus te leggen op de verkopen van de gehele BMW Group. Hoewel die verkopen met 2,463,526 stuks bijzonder indrukwekkend zijn, is het voor een directe vergelijking wel zo eerlijk om enkel de BMW’s erbij te pakken. Gekeken naar deze cijfers doen ze het nog steeds aardig, maar vallen de aantallen toch in het niet bij hun landgenoot die we hieronder bespreken. Het totale aantal verkochte BMW’s in 2017 ligt op 2,088,283, een stijging van 4,2 procent. Een stijging die vooral te danken is aan het enorme aantal SUV’s dat het merk verkocht, maar ook aan de gigantische groei in het aantal verkochte M-modellen. De performance-afdeling zag hun verkopen afgelopen jaar met liefst 19,1 procent groeien.

Mercedes is wederom verreweg de sterkste van de drie. De formatie uit Stuttgart zet hun groei stevig door en dankt hun nieuwe verkooprecord vooral aan de toenemende vraag naar SUV’s en de relatief nieuwe E-Klasse en C-Klasse. De volledige verkopen van Mercedes, met Smart erbij gerekend, eindigen op 2,424,369. Nipt minder dan hun zuiderburen uit München, maar dat mag de pret niet drukken. Gekeken naar het aantal werkelijke verkopen van Mercedes-auto’s waren ze ongekend sterk. Hoewel de groei met 1,1 procent afneemt ten opzichte van 2016 (waar ze met 11 procent stegen) verkocht Mercedes-Benz ruim meer dan 2,2 miljoen van hun eigen voertuigen.

