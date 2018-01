LAPD heeft voor 10 miljoen aan BMW i3’s, wil ze niet gebruiken

Daar kun je immers geen donuts mee draaien.

Anderhalf jaar geleden kondigde BMW vol trots aan dat het een deal met het Los Angeles Police Department had opgestreken om precies 100 BMW’s i3 te leveren. Wat in eerste instantie werd gepresenteerd als een overwinning voor het milieu en een goede investering voor de belastingbetaler, lijkt nu onderworpen te zijn aan de realiteit. Elektrische auto’s mogen dan wel razend populair zijn in Californië, het politiekorps staat er niet om te springen; en met goede reden.

Toen de deal werd aangekondigd spraken zowel de Burgemeester van Los Angeles als het hoofd van het miljoenenprogramma van een stap in de goede richting. De wereld richt zich immers steeds meer op groen, dus waarom zou de politie hier niet aan mee kunnen doen? Met het idee om de auto’s in te zetten voor minder intense politiezaken als onderzoek, in plaats van achtervolgingen, leek het niet eens zo’n slecht plan.

Toch blijkt het tegendeel te kloppen, nadat het Amerikaanse CBS een onderzoek uitvoerde om uit te vinden hoeveel de auto’s nu eigenlijk worden gebruikt. Hierbij ondervonden ze dat de BMW’s, die zich al meer dan een jaar in het wagenpark van de LAPD bevinden, nog maar net zijn ingereden. Dit heeft te maken met het feit dat de actieradius van de auto’s volgens de agenten te klein is om hun werk goed uit te voeren.

De auto’s hebben slechts enkele honderden tot duizenden mijlen achter de rug. Een specifiek voorbeeld dat het nieuwsblad aan de kaak stelde had niet meer dan 400 mijl gereden; omgerekend zo’n 6 mijl per week!

Daarbij rapporteerde CBS dat de auto’s, wanneer ze dan eindelijk gebruikt worden, ingezet worden voor niet-politie zaken. Zo waren er instanties waar agenten hun elektrische bolides doodleuk meenamen naar de nagelsalon of gebruikten om uit eten te gaan.

Hoewel de initiatiefnemer erbij blijft dat het programma een succes is, kan het haast niet anders dan dat het een dramatisch geval van geldverspilling is. Het programma kostte tot op heden 10,2 miljoen dollar. De kosten bevatten o.a. de voertuigen, infrastructuur en een reeks opvolgende bedragen voor nóg meer auto’s en laadpalen.

Misschien dat het in België een groter succes zal zijn.