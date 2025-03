Duitse Tesla-enquête wordt gemanipuleerd vanuit de VS

En vervolgens op X gedeeld door Elon Musk.

Elon Musk mengde zich niet alleen de Duitse verkiezingen, het lijkt er op dat er ook nog een andere Duitse verkiezing is beïnvloed. Het gaat om een online enquête over het wel of niet overwegen van een Tesla. De verkoopcijfers wijzen al uit dat veel Duitsers geen Tesla meer hoeven: vorige maand werden er maar liefst 76,3% minder auto’s verkocht dan het jaar ervoor.

De Duitse nieuwwebsite T-Online besloot ook eens te peilen hoeveel animo er nog is voor Tesla. Ze plaatsten een poll op hun website met de vraag of mensen nog een Tesla zouden kopen. Daarbij waren er drie opties: ‘Ja, geen probleem’, ‘Weet ik niet’ en ‘Absoluut niet’.

De resultaten waren niet best: maar liefst 94% van de respondenten zei ‘NEIN’. En dan hebben we het niet over een klein groepje mensen: er deden wel meer dan 100.000 mensen mee aan de poll. Tenminste, dat was de stand vorige week.

Er gebeurde echter wat bijzonders: een week later zag de uitslag er opeens heel anders uit. Nu gaf opeens 70% aan wél een Tesla te willen kopen. Het aantal stemmers was gestegen naar ruim 460.000. Dat ruikt een beetje naar manipulatie…

T-Online was zelf ook verbaasd over deze plotseling omslag van het sentiment en ging op onderzoek. Het aantal stemmen in de poll leek niet te matchen met het aantal views van het artikel. Bij nader onderzoek bleek dat 253.000 stemmen afkomstig waren van twee Amerikaanse IP-adressen. Oftewel: de poll is gewoon gemanipuleerd. Daarbij was de poll ook veel gedeeld op X en zijn de Tesla-fans waarschijnlijk op die manier gemobiliseerd.

Grappig genoeg heeft Elon Musk himself een bericht geretweet waarin trots werd beweerd dat meer dan 70% van de Duitsers nog een Tesla zou kopen. Maar dat blijkt dus fake news te zijn. Ironisch genoeg stond er in de tweet “het is tijd om een einde te maken aan de leugens en bedrog van de traditionele media.”

Via: Carscoops