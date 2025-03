Koop de privéjet van Max Verstappen!

De F1-kampioen heeft een nieuwe jet, dus de oude kan de deur uit.

Zat er nou een simulator in de privéjet van Max Verstappen of niet? Het gerucht hield de F1-paddock maar kort in zijn greep. Uiteindelijk bleek dat er geen racestoel met PlayStation in het vliegtuig van de F1-kampioen zat. Inmiddels heeft Verstappen een nog dikkere jet gekocht. Die oude kist hoeft de coureur niet meer. Daarom staat nu de privéjet van Max Verstappen te koop.

Het oude vliegtuig van de racer is een Falcon 900EX uit 2008. Fabrikant Dassault biedt de privéjet nu aan. Er is genoeg plek voor veertien personen aan boord. Zo zijn er 8 luxe stoelen, verschillende bankjes en zes plekken om te pitten. Verder kun je er naar het toilet (wel zo handig als je van Las Vegas naar Qatar moet vliegen) en een keukentje met een minibar, magnetron, oven, waterkoker en koffiezetapparaat. Tegen verschillende kastjes zijn schermen geplakt en het vliegtuig heeft zijn eigen WiFi-hotspot.

Mocht de koper straks willen pronken met de Verstappen-jet, dan is dat van de buitenkant niet te zien. De kleurstelling is dit jaar veranderd. Eigenlijk zijn de Verstappen-stickers van het vliegtuig verwijderd en heeft de kist een nieuwe kleur gekregen. De stickers kun je er zelf natuurlijk ook weer opplakken als je een echte Verstappen-fan bent.

Wat kost de privéjet van Max Verstappen?

Dat is voor sloebers zoals (jij? en) ik niet bekend. Alleen geïnteresseerden mogen weten wat je moet betalen voor het oude toestel van Verstappen. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je je melden bij Dassault. Aan wat voor bedrag moet je dan denken? Verschillende bronnen communiceren bedragen tussen de 10 en 13 miljoen euro (bedankt voor de tip, @Frankypanky!).

Wat we wel weten: het vliegtuig heeft drie motoren die zorgen voor een topsnelheid van 860 km/u. Om in autotermen te blijven: de privéjet heeft een actieradius (vliegbereik) van 7.800 kilometer. Ter vergelijking: de nieuwe privéjet van Verstappen komt uit 2015 en kan 11.945 kilometer ver komen. De topsnelheid is 953 km/u. Tevens biedt het nieuwe vliegtuig plek aan 16 personen.