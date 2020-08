Duitser geeft flitsagenten middelvinger, krijgt dikke boete

En dat lag niet aan zijn snelheid.

Flitsagenten behoren niet tot de meest gerespecteerde beroepsgroepen op aarde. Niet iedereen heeft evenveel begrip voor het feit dat deze mensen slechts hun werk doen. Een Duitser die eerder dit jaar werd geflitst maakte zijn mening duidelijk in gebarentaal.

Het incidentje vond plaats in april, toen de 26-jarige Duitser met zijn BMW X5 ergens in Beieren reed. De maximumsnelheid was daar 70 km/u, terwijl hij 81 km/u reed. Iets te hard dus, maar bij onze oosterburen is dat geen ramp. De boete is namelijk maar €20.

De X5-rijder maakte het alleen erger voor zichzelf door zijn middelvinger op te steken naar de camera en de flitsagenten. Ongeveer het tegenovergestelde van een huwelijksaanzoek dus. Voordat je je afvraagt wat de nieuwswaarde is van een Duitser die zijn middelvinger opsteekt: dit verhaal kreeg nog een staartje.

Verwarnungsgeld verfünfundsiebzigfacht Mit ausgestrecktem Mittelfinger fuhr ein Autofahrer im April durch eine… Geplaatst door Polizei Oberfranken op Maandag 3 augustus 2020

De flitsagenten konden er namelijk niet om lachen dat ze een dikke middelvinger kregen. Sterker nog: ze voelden zich behoorlijk in de kuif gepikt. Ze besloten daarom aangifte tegen de bestuurder. De rechtbank van Kulmbach ging hierin mee en legde man een boete op van €1.500. Dat is 75 keer zoveel als hij eerst zou krijgen. Daarnaast krijgt hij een rijverbod van een maand. Dat had de driftige BMW-rijder waarschijnlijk niet zien aankomen.

Conclusie: in tegenstelling tot de Nederlandse flitsagentjes (if you know you know) laten de Duitse flitsagenten niet met zich spotten.

Bron: Politie Oberfranken