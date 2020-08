BREEK: Racing Point auto is illegaal, aldus de FIA

Wie het laatst lacht, lacht het best. Renault is in het gelijk gesteld door de FIA. De Racing Point auto is illegaal bevonden.

Als donderslag bij heldere hemel komt er brekend nieuws op deze vrijdagmorgen. Het was bekend dat het Formule 1-team van Renault van mening was dat Racing Point met een illegale auto deelnam aan het 2020 seizoen. De Fransen dienden meerdere keren een protest in, maar tot op heden had toch niemand gedacht dat de FIA inderdaad tot een rigoureus besluit zou overgaan. Nou, dat is toch echt gebeurd.

De FIA heeft geoordeeld dat de auto van Racing Point illegaal is. Voor de Grand Prix van Steiermark heeft het team sancties gekregen. Per auto moet Racing Point een boete van 200.000 euro betalen. Ook worden in totaal 15 punten afgetrokken van het constructeurskampioenschap. Voor de Hongaarse Grand Prix en de Grand Prix van Engeland van vorige week heeft de FIA het bij een waarschuwing gehouden.

De uitspraak komt op een moment dat het volgende raceweekend voor de deur staat. Op het moment van schrijven is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor Racing Point voor de aankomende 70th Anniversary Grand Prix. Feit is dat de nu dus illegaal verklaarde brake ducts, die Racing Point tot op heden heeft gebruikt, moeten verdwijnen.