BREEK! Max Verstappen krijgt dikke vette straf van de FIA

De FIA geeft onze held Verstappen dikke vette billenkoek voor het incident dat hem en Hamilton uitschakelde in de Grand Prix van Italië.

In alle races met sprint kwalificaties, crashen Lewis Hamilton en Max Verstappen met elkaar. Dat is vanmiddag onomstotelijk bewezen in de Grand Prix van Italië. Net als bij de Grand Prix van Engeland, waar Lewis onze held Max eraf tetste, raakten de twee titelpretendenten elkaar. In tegenstelling tot bij de Grand Prix van Engeland, betekende het dit keer einde race voor beiden.

Ook anders dan in Engeland, was de schuldvraag. Bij die race waren er weliswaar mensen die Verstappen de schuld gaven, doch de meesten wezen Hamilton aan als de boosdoener. Dat deed ook de FIA uiteindelijk en wel reeds tijdens de race. Niet dat het de zevenvoudig kampioen veel pijn deed. Na het incasseren van zijn tijdstraf, won hij immers alsnog zijn thuisrace.

Dit keer kregen we al tijdens de race te horen dat we tot ná de race moesten wachten op een verdict. Tevens leek de consensus te zijn, dat het om een race indicent gaat, of heel misschien een klein beetje meer de schuld van onze held was. Dat laatste was sowieso de visie van Mercedes. Maar je weet nooit hoe blind vrouwe justitia precies is op elk gegeven moment.

De verdachten moesten zich om kwart over vijf melden bij de stewards. Die worden dit weekend gevormd door Tim Mayer, Vitantonio Liuzzi, Paolo Longoni en Verstappens beste vriend Garry Connolly. Het viertal is zojuist tot een conclusie gekomen en die luidt als volgt: Max Verstappen krijgt een gridstraf van drie plekken voor de volgende Grand Prix en twee strafpunten op zijn licentie. Ouch!

Dat wordt dus een kille race in moedertje Rusland over twee weken…