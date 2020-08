Officieel: Hülkenberg komt alsnog in actie op Silverstone!

Sergio Perez mag nog even uitzieken.

Gisteren leek het er even op dat Nico Hülkenberg ook de tweede GP van Silverstone door de neus geboord zou worden. Racing Point liet namelijk weten dat Sergio Perez alweer uit de quarantaine was. Bij een negatieve coronatest zou hij zelfs weer kunnen racen dit weekend.

De coronatest bleek echter opnieuw positief te zijn. Ondanks het feit dat Perez geen klachten heeft, zal hij zich nog iets langer terug moeten trekken. Racing Point leek dus toch iets te hard van de stapel te lopen met de terugkeer van Checo. Racing Point maakt nu definitief bekend dat Nico Hülkenberg weer aan de start zal verschijnen. Dat is de bedoeling althans.

Vorige week liep het avontuur van Nico Hülkenberg op Silverstone uit op een regelrechte anticlimax, aangezien the Hulk niet verder kwam dan de pitbox. Nu krijgt the Hulk gelukkig een herkansing. Vorige week heeft hij tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie alvast kunnen wennen aan de auto, dus dat is mooi meegenomen. Helaas kwam hij in de kwalificatie niet verder dan plaats dertien, terwijl Lance Stroll een zesde positie wist te bemachtigen.

Dit weekend heeft Hülkenberg op hetzelfde circuit de kans om te laten zien wat hij daadwerkelijk waard is in de roze Mercedes. Wouter ziet het in ieder geval rooskleurig in (of moeten we zeggen rozekleurig?), want hij voorspelt een derde plaats voor Hülkenberg.