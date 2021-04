Duitsers rijden VW ID.4 voor maar 103 euro per maand - Autoblog.nl

Een gezinswagen van bijna 4,6 meter lang voor iets meer dan 100 euro per maand in de lease met een Volkswagen ID.4. Een spectaculaire deal.

De nieuwe Volkswagen ID.4 kan zomaar een hit worden in Nederland. Althans, onder de leaserijders. Als privé aanschaf is het veel geld dat je in één keer moet ophoesten voor de elektrische auto. In Nederland beginnen de prijzen momenteel bij 40.690 euro.

ID.4 goedkoop in de Duitse lease

In Duitsland zijn niet alleen de prijzen lager, maar weten ze ook nog af en toe te stunten met leaseprijzen. Dat is zeker het geval met de Volkswagen ID.4. De goedkoopste uitvoering, de Pure met de 52 kWh batterij, is er vanaf 36.950 euro bij onze Oosterburen. Echter hoef je in de lease slechts 103 euro netto per maand te betalen. De instapper heeft een bereik van 345 kilometer WLTP.

Het contract zit als volgt in elkaar. Je dient ten eerste 6.000 euro aan te betalen als je het contract aangaat. Deze 6k krijg je weer teruggestort na afloop van het contract. Zie het als een soort zekerheid voor de leasemaatschappij. Het contract is gebaseerd op 24 maanden en 10.000 kilometer per jaar. In totaal komt de prijs neer op 3.010 euro. Dat is inclusief 538 euro aan eenmalige implementatiekosten. Je moet dus 103 euro keer 24 maanden rekenen, plus die eenmalige bijdrage van 538 euro.

Het lease product is niet inclusief alle kosten. De verzekering moet je zelf regelen, net als de elektriciteit voor de auto. Het contract is puur gericht op de auto. Desalniettemin is het een scherpe aanbieding voor de Duitsers. De lage prijs brengt ook andere nadelen met zich mee. De levertijd is vier maanden en een eigen kleur uitkiezen is er niet bij, tenzij je bereid bent om extra te betalen. Alle ID4’s met dit leasecontract komen in de kleur Moonstone Gray. (via Autobild)