Deze Suburban kopt AK47 kogels met plezier - Autoblog.nl

Nu kun je met recht zeggen dat deze door INKAS Armored aangepakte Chevrolet Suburban een echte alleskunner is.

Als je meer vijanden dan vrienden hebt is een gepantserde auto misschien wat voor jou. In Nederland lijkt dit wat minder van toepassing. In de eerste plaats omdat hier wapens wat minder gebruikelijk zijn dan in de Verenigde Staten. Ten tweede omdat de wegenbelasting door het toegenomen gewicht zo astronomisch stijgt dat je uiteindelijk financieel het loodje legt.

Suburban door Inkas Armored

Deze Chevrolet Suburban is de nieuwste creatie van het bedrijf Inkas Armored uit Canada. Deze toko is gespecialiseerd in het beveiligen van voertuigen. De dikke SUV is bestand tegen behoorlijk wat vuurwapen geweld. Van de 7.62 kogels van een AK-47 tot handgranaten. In de Suburban zit je veilig.

De ophanging is verstevigd, je krijgt runflat banden, er zit verstevigd glas in dat kogels kan stoppen en zo zijn er nog een aantal aanpassingen gedaan om de Inkas Armored Suburban fool proof te maken.

De aanpassingen aan de SUV zijn puur van toepassing om de veiligheid te verbeteren. Het uiterlijk en het interieur van dit grote apparaat zijn gewoon standaard gebleven. In principe zie je het er dus niet aan af, tot je dichterbij komt. Check de video om het voertuig in detail te bekijken.